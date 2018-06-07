Bülent Korkmaz sürprizi! Açıklama geldi...
Bülent Korkmaz, teknik direktör arayışında olan Antalyaspor ile prensipte anlaşmaya vardığı iddia edilirken Antalyaspor cephesinden açıklama geldi..
Hamza Hamzaoğlu ile ayrıldıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor, en son 2015-2016 sezonunda Mersin İdman Yurdu’nu çalıştıran Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Öte yandan, Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz, DHA'ya yaptığı açıklamada, Bülent Korkmaz ile bir görüşme yapmadıklarını söyledi.
Teknik direktör arayışlarının sürdüğünü söyleyen Şefik Öz, "Bülent hoca ile herhangi bir görüşmemiz söz konusu değil ancak teknik direktör arayışlarımız sürüyor, Bülent hoca da listemizde yer alıyor. Kendisi ile görüşmedik ama bu görüşmeyeceğimiz anlamına gelmez. Kendisi beğendiğimiz bir hoca. İleri ki dönemlerde bir görüşme yapabiliriz" dedi.
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