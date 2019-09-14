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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
14.09.2019 - 23:38, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz: "Skor hariç her şeyden memnunuz"

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Bülent Korkmaz: "Skor hariç her şeyden memnunuz"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz maçtan sonra yaptığı açıklamada, oyun olarak özellikle ikinci yarıda çok üstün oynadıklarına dikkat çekerek, “Birçok pozisyona girdik. Ancak bunları değerlendiremedik. Doğru yoldayız, iyi yoldayız. Her şeyden memnunuz skor hariç" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede bir takımın kendi evinde ancak bu kadar üstün, etkili oynayabileceğini söyledi.

Maçın skoru hariç oyunda olan her şeyden memnun olduklarını ifade eden Bülent Korkmaz, “Futbol böyle bir şey. İki duran toptan gol yiyorsunuz. Konya maçında da aynısı oldu. Bunlar geçecek tabi ki, etkili oynuyoruz. Böyle oynamaya devam ettiğimiz sürece galibiyetler devam edecek. Her şeyden memnunuz skor hariç" diye konuştu.

"OYNADIĞIMIZ OYUNUN KARŞILIĞI BU OLMAMALI"

Oyuncu değişiklikleri ile ilgili bir soruya Korkmaz, “Oyun akışı olarak, iyi giden oyunu farklı bir şekle çevirmek istemiyordum. Skora göre yorum yapmak çok kolay. Galip gelen bir takımın teknik direktörü olsaydık farklı bir yorum gelirdi. Ancak dediğim gibi, oynadığımız oyunun karşılığı bu olmamalı. Futbolun güzelliği de bu" dedi.

Hakemin yönetimi ile ilgili soruya ise Korkmaz, "Bize göre verilmeyen penaltı var. Ama artık Türkiye'de VAR sistemi var. Ben her zaman VAR sistemi varken orta hakemin hata yapma şansının olmadığını düşünüyorum" diye yanıt verdi.

Maç sonu yaşanan gerginlik konusuna da açıklık getiren Korkmaz, “Ben Lopez'e saygılı olması gerektiğini ve topu dışarı atması gerektiğini söyledim. Futbolda olabilen şeyler. Gerginlik olabilir. Benim gördüğüm sarı kart doğru bir karar. Çizginin dışına çıkmıştım. Teknik direktör olarak ilk sarı kartı da gördük. İnşallah bir daha görmeyiz. Futbolun içinde bu türlü gerginlikler olabilir. Önemli olan maç sonu bunların yaşanmaması" açıklamasında bulundu.

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