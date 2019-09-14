Bülent Korkmaz: "Skor hariç her şeyden memnunuz"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede bir takımın kendi evinde ancak bu kadar üstün, etkili oynayabileceğini söyledi.

Maçın skoru hariç oyunda olan her şeyden memnun olduklarını ifade eden Bülent Korkmaz, “Futbol böyle bir şey. İki duran toptan gol yiyorsunuz. Konya maçında da aynısı oldu. Bunlar geçecek tabi ki, etkili oynuyoruz. Böyle oynamaya devam ettiğimiz sürece galibiyetler devam edecek. Her şeyden memnunuz skor hariç" diye konuştu.

"OYNADIĞIMIZ OYUNUN KARŞILIĞI BU OLMAMALI"

Oyuncu değişiklikleri ile ilgili bir soruya Korkmaz, “Oyun akışı olarak, iyi giden oyunu farklı bir şekle çevirmek istemiyordum. Skora göre yorum yapmak çok kolay. Galip gelen bir takımın teknik direktörü olsaydık farklı bir yorum gelirdi. Ancak dediğim gibi, oynadığımız oyunun karşılığı bu olmamalı. Futbolun güzelliği de bu" dedi.

Hakemin yönetimi ile ilgili soruya ise Korkmaz, "Bize göre verilmeyen penaltı var. Ama artık Türkiye'de VAR sistemi var. Ben her zaman VAR sistemi varken orta hakemin hata yapma şansının olmadığını düşünüyorum" diye yanıt verdi.

Maç sonu yaşanan gerginlik konusuna da açıklık getiren Korkmaz, “Ben Lopez'e saygılı olması gerektiğini ve topu dışarı atması gerektiğini söyledim. Futbolda olabilen şeyler. Gerginlik olabilir. Benim gördüğüm sarı kart doğru bir karar. Çizginin dışına çıkmıştım. Teknik direktör olarak ilk sarı kartı da gördük. İnşallah bir daha görmeyiz. Futbolun içinde bu türlü gerginlikler olabilir. Önemli olan maç sonu bunların yaşanmaması" açıklamasında bulundu.