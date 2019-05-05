Bülent Korkmaz: 'Sadece gülüyorum'
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Göztepe, evinde ağırladığı Antalyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. İki takımın teknik adamları maç sonu mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısını çok kısa tuttu.
Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, "Göztepe'yi tebrik ediyorum. Bizimle inatlaşıyorlar. İstemediğimiz hakemi bile bile niye veriyorlar? Sadece gülüyorum. Başka bir şey demiyorum" diye konuştu.
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