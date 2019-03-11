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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.03.2019 - 23:17, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz: “Muslera tuttu, biz yedik”

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Bülent Korkmaz: “Muslera tuttu, biz yedik”

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray maçı sonrası, “Maçın özeti Muslera tuttu, biz yedik. Özellikle ilk yarı istediğimizi oynadık. Ama 1-0 olmuş 5-0 olmuş bir önemi yok, bize puan gelmiyor” yorumunu yaptı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Muslera’nın performansını öven deneyimli çalıştırıcı, “Maçın özeti Muslera tuttu, biz yedik. Özellikle ilk yarı istediğimizi oynadık. Maalesef tahlisiz gol yedik. İkinci yarı oyuncularıma disiplinli olursak maçı çeviririz dedik ama Muslera’nın müthiş oyunu vardı. 1-0 olmuş 5-0 olmuş önemi yok bize puan gelmiyor. Bu maçı artık unutacağız, Alanya maçına bakacağız” dedi.

Genç futbolcularına tecrübelerini aktarmaya devam edeceklerini belirten Korkmaz, “Biz gerekenleri, fikrimizi ve öğretmenliğimizi yapıyoruz. Geliştirme biz olduğumuz sürece olacak. Onlara düşüncelerimizi anlatıyor, yollarını çiziyoruz. İnşallah daha iyi olurlar” değerlendirmesini yaptı.

“Ben unutulacak adam değilim”

Galatasaray taraftarının lehine yaptıkları sevgi gösterilerine değinen Korkmaz, “Ben unutulacak bir adam değilim açıkçası. Taraftarın ilgilisine ve sevgisine teşekkür ediyorum. Her yerde bu ilgiyi görüyorum. Demek ki futbolcuyken doğru işler yapmışız” açıklamasını yaparken, Antalyaspor’daki geleceği hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi:

“Ben geldiğimden beri zor bir sezon olacağını hep söyledim. Bu seneyi geçtikten sonra doğru planlama yapıldığı zaman bu takımın iyi yere geleceğini söyledim. O zaman göreceksiniz iyi Antalyaspor’u.”

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