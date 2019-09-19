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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
19.09.2019 - 16:07, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz: Maalesef VAR'daki hakemler de hata yapmaya başladı

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Bülent Korkmaz: Maalesef VAR'daki hakemler de hata yapmaya başladı

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Hakemler de teknik direktörler ve futbolcular gibi hata yapabilir. Bunu kabul ediyorum ama VAR sistemindeki hakem hata yapamaz. Şeffaf olmadıkları sürece, orta hakemle VAR hakeminin konuşmaları açıklanmadığı sürece bu kararlar hep konuşulacak" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, haftalık basın toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Sözlerine geçtiğimiz hafta oynanan İ.M. Kayserispor karşılaşmasını değerlendirerek başlayan Korkmaz, “İyi bir oyun ortaya koyduk. Geçen sene ile bu seneyi kıyasladığımızda, daha iyi oynadığımızı, akan oyunda daha etkili olduğumuzu söyleyebilirim. Oyundan memnunum ancak bunun da skora etki etmesi lazım. Böyle oynadığımız sürece sonuca da etki edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

"Anlatılanla uygulanan farklı"

Kayserispor maçındaki hakem hatalarına da değinen Korkmaz, “Bu maçla ilgili olarak VAR sistemini konuşmak lazım. Geçen sene en mağdur olan takımlardan biriyiz. 4-5 maçta kararlar aleyhimize çıktı. Bu maçta da öyle oldu. Hakemler de teknik direktörler ve futbolcular gibi hata yapabilir. Bunu kabul ediyorum ama VAR sistemindeki hakem hata yapamaz. Şeffaf olmadıkları sürece, orta hakemle VAR hakeminin konuşmaları açıklanmadığı sürece bu kararlar hep konuşulacak. Maalesef VAR’daki hakemler de hata yapmaya başladı. Bizim takıma MHK tarafından verilen eğitimde konuşulan pozisyonun aynısını yaşadık. Eğitimde penaltı olmadığı söylendi ama bizim maçta aleyhimize penaltı çalındı. Nazım’ın pozisyonuna ise penaltı verilmedi” ifadelerini kullandı.

"Bizim eleştiri hakkımız yok mu?"

Hakemlerle ilgili konuşunca ceza aldıklarını hatırlatan Korkmaz, “Bizim hakkımızda herkes eleştiri yapabiliyorsa, ki bu gayet normal ve saygı duyuyorum, biz kimseyi incitmeden ve doğruyu söylerken neden ceza alıyoruz? Bizim de eleştiri yapma hakkımız yok mu? Bazı doğruları söylemek lazım ama ceza yeriz diye korkuyoruz. Geçen hafta sarı kartı gördük, bu hafta kırmızı görmeyelim. Ama demokrasi herkese lazım diyebiliyorum sadece. Bir kural varsa başta ben olmak üzere herkes cezasını çekmeli. Herkese farklı davranırsanız olmaz. Kuralları herkese eşit uygulamak zorundasınız. Türkiye’de bunu bu güne kadar görmedim ama görmek isterim” diye konuştu.

"İyi oyun istikrarı şart"

Bu hafta karşılaşacakları Kasımpaşa maçına da değinen Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Kasımpaşa maçında aynı oyunu oynamaya devam etmek zorundayız. Oyunumuzun istikrarı olduğu sürece sonuç alacağız. İyi bir takımız. Yaşadığımız şanssızlıklar oluyor. Bu hafta Dala ve Doğukan’dan yararlanamayacağız. Amilton takımla birlikte çalışıyor ama son durumuna yarın karar vereceğiz” açıklamasını yaptı.

"4 maçta 2 pozisyon verdik"

Takımın öne geçip skoru koruyamaması ile ilgili sorulan soruya da yanıt veren Korkmaz, “4 maç oynadık, akan oyunda 2 gol pozisyonu verdik, 2 gol yedik. Baskı yemiyoruz, pozisyon vermiyoruz, pozisyon hatası da yapmıyoruz. Bireysel hatalarla gol yiyoruz. Bu da gayet normal. 4 maçta 2 gol pozisyonu vermek önemli. Bu beni sevindiriyor. Oyunumuzu böyle devam ettirdiğimiz sürece sorun yok” dedi.

Son olarak, Hakan Özmert’in oynatılmaması ile ilgili yöneltilen soruyu da yanıtlayan Korkmaz, “Hakan’ı çok seviyorum. Çok değer verdiğim bir arkadaşım, kardeşim. Bir futbolcu oynatılmadığında dedikodu çok oluyor. Biz bunlarla uğraşmak yerine sahaya odaklanıyoruz. Geçen sene takımımıza çok katkı verdi. Oyun formatımız değişti. İlk 2 maçta oynattık, sonraki iki maçta sonradan oyuna girdi. Her takımda yaşanabilecek şeyler. Bazıları oynayacak, bazıları oynayamayacak. Ama herkes sahaya odaklanacak. Hakan iyi çalışıyor, kendisinden memnunum. Söylentilere çok kulak asmayın" şeklinde konuştu.

Bülent Korkmaz: Maalesef VARdaki hakemler de hata yapmaya başladı

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