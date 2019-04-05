Bülent Korkmaz: İlk yarıdaki oyunumuz ikinci yarı yoktu
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Trabzonspor yenilgisi sonrası konuştu.
Bülent Korkmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Oyun anlamında ilk yarıdaki oyunumuz ikinci yarı yoktu. İkinci yarı oyun istediğimiz gibi değildi. İlk yarı düşündüğümüzü istediğimizi yaptık öne geçtik. Net gol pozisyonlar vardı, onları kaçırdık. İkinci yarı daha değişken oyun vardı. Maalesef Trabzonspor hem oyun hem skoru lehine çevirdi."
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