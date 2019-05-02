Bülent Korkmaz: "Göztepe maçını kaybetmeden dönmemiz lazım"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBülent Korkmaz: "Göztepe maçını kaybetmeden dönmemiz lazım"
GeriFutbol Bülent Korkmaz: "Göztepe maçını kaybetmeden dönmemiz lazım"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
02.05.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz: "Göztepe maçını kaybetmeden dönmemiz lazım"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bülent Korkmaz: "Göztepe maçını kaybetmeden dönmemiz lazım"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Göztepe'nin özellikle son dört haftadır takım savunması yapmaya çalıştığını aktaran Korkmaz, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarında bunda başarılı olduklarını söyledi.

Rakiplerinin Medipol Başakşehir karşısında önemli bir galibiyet aldığını hatırlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Takım savunmasında blok halinde oynamaya çalışacaklar. Biz de aynı şekilde oynayıp, onların hata yapmasını bekleyeceğiz. Geçen hafta kazansaydık, beşincilik için çok önemli bir adım atacaktık. Bu fırsatı değerlendiremedik. Göztepe karşısında beşincilik için fırsat oluşturmak istiyoruz. Göztepe karşısında büyük bir baskı altında oynayacağız. Onlar için final gibi bir maç. Taraftar baskısı da olacak. Bunun üstesinden inşallah geleceğiz. Takım halinde oynadığımız sürece her maça ortak olabiliriz. Bu maçta da aynı şekilde hareket edeceğiz. Ligdeki ilk hedefimiz olan 41 puana ulaştıktan sonra artık sezona maç maç bakmaya başladık. Göztepe müsabakasında alacağımız sonuca göre bazı şeyler ortaya çıkacak. Kaybetmeden dönmemiz lazım."

Korkmaz, bir gazetecinin, "Kalan maçlarda alacağınız kaç puan takımı Avrupa'ya taşır?" sorusuna, "Tüm maçları kazanırsak, Avrupa'ya gideriz. Kaç puan alacağımızı bilemem. Sezon sonu puanımız için bir şey diyemem." ifadelerini kullandı.

Korkmaz ayrıca, trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural'ın ailesine baş sağlığı ve sabır diledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Arsenal Valencia maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Ahmet Dal: "Süper Lig'de kalmak istiyoruz, buna kenetlenmiş durumdayız"

Her şey 2005'te başladı! Messi'den 600 gol...

Eintracht Frankfurt Chelsea maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?