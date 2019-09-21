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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.09.2019 - 17:56, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz: “Görevimin başındayım"

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Bülent Korkmaz: “Görevimin başındayım"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Kasımpaşa karşısında hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig’in 5. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Korkmaz, basit goller yediklerinin altını çizerek, “İlk yarı oyun olarak ortadaydı. İkinci yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Çok basit goller yedik. Geçen haftaki iyi oyunu devam ettiremedik. Mücadele edemedik. Mağlup olmak kaçınılmazdı. VAR sistemine takılmamak elde değil. Gol pozisyonuna bir şey demiyorum ofsayt olabilir ama penaltı pozisyonunda karar neye göre verildi anlamış değilim. Pozisyonda kararı VAR mı, hakem mi veriyor bilmiyorum. Bunlar mazeret değil ama oyunun içinde olan şeyler. Nasıl penaltı veriyorlar anlamış değilim. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu haftayı unutup önümüzdeki hafta oynayacağımız maça bakacağız" açıklamasını yaptı.

"Görevimin başındayım"

Müsabakada Antalyaspor taraftarlarının yaptığı istifa tezahüratları hakkında sorulan soruya ise Bülent Korkmaz şu yanıtı verdi:

"Her teknik direktörün başına gelen bir şey. Geçen sene de ikinci yarı bu durum oldu. Başkan bir şey demediği sürece görevimin başındayım. Başkan ve yönetim nezdinde böyle bir karar alınırsa saygı duyarım."

Bülent Korkmaz: “Görevimin başındayım

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