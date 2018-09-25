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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
25.09.2018 - 14:01, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz: "Geliştirmemiz gereken yönler var"

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Bülent Korkmaz: "Geliştirmemiz gereken yönler var"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geçen hafta sonu Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları maçta çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "6 maçta 10 puan. Kulüpte her şey iyi gidiyor. Oyun olarak geliştirmemiz gereken yönler var" dedi.

Teknik direktör Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Takımın özellikle ikinci yarıda geri yaslanmasını değerlendiren Korkmaz, koşu mesafelerine bakıldığında ligde en çok koşan ekiplerden biri olduklarını söyledi. Korkmaz, "Ben de geri yaslanmayı istemiyorum. Ne kadar geri yaslanırsanız yaslanın doğru pozisyon almazsanız kaybedersiniz. Eksi yönlerimizin üzerine çalışıyoruz. İleride bize problem çıkarabilir. Fizik ve kondisyon olarak iyi durumdayız" dedi.

"RAKİBİMİZİN BAL’DA OYNAMASI KONSANTRASYONUMUZU DÜŞÜRMEYECEK"

Türkiye Kupası üçüncü tur maçında karşılaşacakları Karadeniz Ereğli Belediyespor’u da değerlendiren Korkmaz, rakiplerinin Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) oynamasının konsantrasyonlarını düşürmeyeceğini vurguladı. Korkmaz, "Oynatmadığım oyunculara şans vereceğim. Maç tempolarını yükseltmek istiyoruz. Rakibe saygı göstermezseniz sahada gereken cezayı görürüsünüz. Suni çim, farklı top ve deplasman olmasına rağmen konsantre olacağız" diye konuştu.

"GENÇ OYUNCULARIN OYNAMASI BENİ MUTLU EDİYOR"

Ligde son dönemde genç oyunculara şans verilmesinden mutlu olduğunu kaydeden Korkmaz, "Genç oyuncular alt liglerde daha fazla şans bulmalı. Genç oyuncuların önceliği, ilk oynayacağı yer alt ligler olmalı. Daha güçlü ve kaliteli hale gelir" dedi. Antalyaspor’un büyük bir camia olduğunu söyleyen Korkmaz, "Sürekli Süper Lig’de olan ve hedefleri olan bir takım olmalı. Bunun üzerine transfer politikaları izlenmeli" ifadelerini kullandı.

"VAR HAK EDENİN HAKKINI VERDİ"

Bu sezon Süper Lig’de ilk defa uygulanan Video Hakem Sistemi (VAR) hakkında değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, "Hak edenin hakkını verdi. Oyun akıcı olduğu için sistem daha da akıcı hale gelmeli. Zamanla daha iyi olacaktır" dedi.

Bülent Korkmaz, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Mevlüt Erdinç’in bu hafta oynanacak MKE Ankargücü karşısında forma giyemeyeceği bilgisini aktardı.

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