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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.11.2019 - 23:45, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz: Başkan ne derse ben onu yaparım

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Bülent Korkmaz: Başkan ne derse ben onu yaparım

SÜPER Ligi'nin 10'uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yendi. Maçtan sonra konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 3 maçtır bireysel hatalardan gol yiyerek mağlup olduklarını belirtti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bireysel hatalardan dolayı alınan sonuçların kendisini üzdüğünü söyledi. Korkmaz, “Ama bu maçta ilk yarı ile ikinci yarı bambaşka oyun vardı. İlk yarıda 30 saniyede iki gol yedik. Futbolcularımın ikinci yarıdaki reaksiyonu beni mutlu etti ve umutlandırdı. Aslında her maçta ikinci yarıdaki oyunu oynamamız gerekir" dedi.

Yenilginin kendilerini son derece üzdüğünü anlatan Korkmaz, “Bugün yine tribünler doluydu. Taraftarlarımızı üzdük. Takım adına onlardan özür diliyorum. Mücadeleye devam edeceğiz. Bu maçın ikinci yarısındaki mücadeleyi 90 dakikaya yayarsak bir sorun kalmaz" diye konuştu.

Bir gazetecinin, Bahadır Öztürk'ün bireysel hatalarını sorması üzerine Bülent Korkmaz, “Bir oyuncu değil, herkes hata yapıyor. Üç maçtır bireysel hatalardan gol yiyoruz. Ama her golcü gibi Bahadır da hata yapabilir. Neticede futbol hatalar oyunu. Dolayısıyla bu hatalarını düzeltmesi için daha çok çalışması gerekiyor" dedi.

İdeal kadro oluşumunda yaşanan sorunlar konusundaki soruya ise Bülent Korkmaz, “Sakatlıklar, cezalılar oluyor. Bu hafta da Hakan sakat. Futbolda bu türlü aksilikler oluyor. Uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Bu geçiş sürecini inşallah Rize maçını kazanarak atlatacağız" şeklinde konuştu.

Maçın son dakikalarında Serdar Özkan'ın vuruşu sonucunda kaleci Karius'un kurtardığı pozisyonu hatırlatılan bir gazetecinin, “Bu pozisyonda Karius mu kurtardı, Serdar mı kaçırdı?" şeklindeki soruya Korkmaz, “Sırf o pozisyon değil. Maçta birkaç net pozisyonumuz vardı. Sonradan giren oyuncularımızın performansından memnunum" diye konuştu.

Takımın genç futbolcusu Mukairu ile ilgili soruya ise Bülent Korkmaz, “Mukairu 19 yaşında, yetenekli bir oyuncu. Gelecekte daha iyi olacak. Oyun olarak istediğimiz aldık ancak sonuç olarak alamadık. Ama sonuç da alacağız" diye konuştu.

İSTİFA CEVABI

Akdeniz ekibinin hocası, istifa ile ilgili sorulan soruya ise, "Başkan ne derse ben onu yaparım. Çünkü, bu tip durumlarda ayakta kalan, çalışan, dik duran biriyim. Her zamanki gibi o mücadelemizi göstermemiz lazım." cevabını verdi.

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