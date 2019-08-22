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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
22.08.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz: Forvet arayışımız devam ediyor

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Bülent Korkmaz: Forvet arayışımız devam ediyor

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Senegalli golcüsü Souleymane Doukara'nın Sudi Arabistan'ın Al İttifak takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladığını belirterek, "Forvet arayışımız devam ediyor. Bütçemize uygun bir oyuncu bulacağız" dedi.

Antalyaspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Geçtiğimiz hafta Göztepe'ye karşı iyi bir oyun sergilediklerini belirten Korkmaz, Denizlispor maçının hazırlıklarının devam ettiğini, Amilton'un sakatlığı nedeniyle bu hafta sahaya çıkamayabileceğini aktardı.

"TAKIM OLARAK İYİ OYNADIK"
Bülent Korkmaz, geçen hafta Göztepe'ye karşı güzel bir mücadele verdiklerini söyledi. Takım olarak güzel bir oyun oynadıklarını anlatan Korkmaz, “Defans ve hücum olarak iyi bir oyun ortaya koyduk. Zor bir deplasmandan güzel bir galibiyet aldık. İlk defa Süper Lig'de oynayan 2 oyuncumuz vardı. Ufuk ve Harun, onlar da iyi oynadı" ifadelerini kullandı.

Souleymane Doukara, Antalyaspordan ayrıldı | Transfer haberleri...
Souleymane Doukara, Antalyaspor'dan ayrıldı! | Transfer haberleri...

"DENİZLİSPOR HÜCUMA İYİ ÇIKAN BİR TAKIM"
Kendi evinde Galatasaray'ı yenen Denizlispor'la oynayacakları maçın zor geçeceğini vurgulayan Korkmaz, "Denizlispor'un ileride iyi, teması seven oyuncuları var. Bu maça iyi hazırlanıyoruz. Hafta sonu taraftarlarımızla beraber güzel bir oyun ve mücadele sonunda gülen biz oluruz diye düşünüyoruz. Denizli takım halinde savunma yapan ve hücuma iyi çıkan bir takım. Oyun anlayışımızı ona göre düzenlemeye başladık. İnşallah iyi bir hafta sonu geçiririz" diye konuştu.

"EREN'İN PROFESYONEL KATKISI OLACAKTIR"
Japonya'dan transfer edilen Eren Albayrak'la ilgili görüşlerini de aktaran Bülent Korkmaz, "Eren iyi bir oyuncu. Başakşehir'de oynarken sakatlık sorunları olan bir oyuncuydu. Japonya'da sürekli oynadı. Çok düzgün ve iyi bir profesyonel oyuncu. Bize katkısı olacaktır" şeklinde konuştu.

Bülent Korkmaz: Forvet arayışımız devam ediyor

"FORVET ARAYIŞIMIZ DEVAM EDİYOR"
Doukara'nın takımdan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al İttifak takımına transfer olduğunu açıklayan Korkmaz, "Forvet arayışımız devam ediyor. Bu işin içinde olan bir insan olarak sürekli uğraşıyoruz, bu durum bütçe meselesi. Artık TFF takımları denetliyor. Banka yapılanması olduğu için onlar da denetleyecek. Olması gereken de bu. Kendi bütçemize uygun oyuncuyu bulmaya çalışacağız. İnşallah kısa sürede bunu da halledeceğiz" diye konuştu.

"AMİLTON'UN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"
Amilton dışında sakat oyuncunun olmadığını söyleyen Bülent Korkmaz, "Amilton'un durumu daha net değil. Ağrıları devam ediyor. Kemik ödemi zor geçen bir durum. Tedavisi devam ediyor. Hafta sonuna kadar bakacağız" dedi.

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