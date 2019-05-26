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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.05.2019 - 23:18, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz, Fenerbahçeli oyuncuya destek çıktı

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Bülent Korkmaz, Fenerbahçeli oyuncuya destek çıktı

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyuncularının bu maç ve sezon genelinde gösterdikleri performanstan memnun olduğunu belirterek, “İkinci gole kadar oyunun hakimiyeti bizdeydi. Atamayana atarlar, kısa ve öz” dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe mağlubiyeti sonra basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyun olarak gösterdikleri performanstan memnun olduklarını belirten Korkmaz, “Kısa ve öz; atamayana atarlar. İkinci gole kadar maçın ve oyunun hakimi bizdeydi. Pozisyonlara da girdik ama atamadık. Büyük takımlar girdiği bir pozisyonu bile değerlendiriyor baktığınızda. Sezonun da özetiydi güzel oyun güzel futbol. İkinci golden sonra oyun koptu bizim adımıza. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Hem bu maç hem de sezon boyunca gösterdikleri performans için” şeklinde konuştu.

Bülent Korkmaz, maç içinde sarı lacivertli taraftarların tepkisine maruz kalan Topal için ise, "Mehmet Topal adamdır, insandır, insan evladıdır. Fenerbahçe camiası onun gibi bir oyuncuya sahip olduğu için çok şanslı. Biz maalesef değer vermiyoruz. Zor dönemlerde böyle oyunculara sahip çıkmamız lazım." diye konuştu.

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