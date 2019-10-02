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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.10.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz: "Fenerbahçe maçını kazanmak için..."

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Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz basın toplantısı düzenledi.

Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geride kalan hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında iyi bir oyun ve farklı bir skorla, gol yemeden maçı kazandıklarını söyledi.

Alınan galibiyetin kendileri için güzel ve olumlu olduğunu aktaran Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bu hafta ise şampiyonluk yaşamış büyük bir camiaya karşı oynayacağız. Kendi evinde özellikle 25-30 dakika baskılı oynayan bir takım var. Bizim de bu baskıyı hissedeceğimizi düşünüyoruz. Aynı oyunu aynı şekilde Fenerbahçe takımı devam ettirecek. Biz de iyi hazırlanıyoruz. Moral motivasyon olarak iyi durumdayız. Geçen hafta oynayan Charles ve Gustavo Leschuk sakat. Onların son durumları yarın belli olacak. Ona göre biz de hem savunma olarak önlemimizi alacağız hem de hücum çıkışlarında neler yapabilirizi çalışacağız. Hazır olacağız. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bu maçı da kazanmak için oynayacağız. İyi bir futbolla rakipten daha fazla koşan, daha fazla mücadele eden bir takım olmak zorundayız."

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- "Taraftarın beni çağırdığını duymadım"

Korkmaz, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı sonrasında taraftarın kendisini tribüne çağırmasına karşılık vermediği yönündeki soruya, "Maçtan sonra Sergen Yalçın'ı gördüm, sohbet ederek içeri girdik. Taraftarın beni çağırdığını duymadım. Sergen, çok sevdiğim bir arkadaşım. Beraber de oynadım. Kendisini çok da başarılı buluyorum. Geçmiş olsun ve tebrik etmek için onunla konuşarak içeri girdim. Daha sonrasını bilmiyorum. Taraftara ben her zaman teşekkür ettim. Benimle ilgili bir durum yok. Olabilir, istifaya da çağırabilirler. Böyle şeyler de konuşulabilir." cevabını verdi. 

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