Bülent Korkmaz: 'Fatih Terim, Süper Lig'in en başarılı teknik direktörü'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBülent Korkmaz: 'Fatih Terim, Süper Lig'in en başarılı teknik direktörü'
GeriFutbol Bülent Korkmaz: 'Fatih Terim, Süper Lig'in en başarılı teknik direktörü'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
03.10.2018 - 14:15, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz: 'Fatih Terim, Süper Lig'in en başarılı teknik direktörü'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bülent Korkmaz: 'Fatih Terim, Süper Lig'in en başarılı teknik direktörü'

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında ağırlayacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Bülent Korkmaz, MKE Ankaragücü deplasmanında alınan 3 puanın önemine değinirken, Galatasaray'la da zorlu bir müsabaka yapacaklarını aktardı.

Galatasaray karşısında saha avantajını kullanmaya çalışacaklarını dile getiren Korkmaz, bu maç öncesinde sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşılaşacağının aktarılması üzerine, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçından üç gün sonra bizimle oynamasının, bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'a karşı sahada odaklanarak iyi mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

Yakın zamanda Galatasaray ve Akhisarspor'un, Avrupa kupası maçlarından hemen sonra karşılaştığını hatırlatan Korkmaz, müsabakasını perşembe günü oynayan Akhisarspor'un, salı günü maç yapmış Galatasaray'a göre daha dezavantajlı görünmesine karşın, kazanan taraf olduğunu vurguladı.

"En iyi teknik direktör Fatih Terim"

Korkmaz, daha önce kaptanlık görevini üstlendiği ve önemli başarılara imza attığı Galatasaray'da teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'e karşı mücadele edecek olmanın nasıl bir duygu olduğu yönündeki soruya, "Fatih Terim, Süper Lig'in en başarılı teknik direktörü. Kariyerine baktığınızda, şampiyonluklarla dolu." yanıtını verdi.

Her teknik adama saygı duyduğu gibi Fatih Terim'e de saygı duyduğunu anlatan Korkmaz, birçok başarıyı beraber elde etmelerine karşın şimdi rakip olduklarını, profesyonelliğin de bunu gerektirdiğini anlattı.

"İki takım için de zor maç"

Antalyaspor'un olumlu yönde ilerlediğini anlatan Bülent Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bu sene Antalyaspor için zor bir süreç var. Bu süreci atlattığımız zaman, Antalyaspor'un önünün daha açık olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu haftaki Galatasaray maçında çok koşmamız ve çok mücadele etmemiz lazım. Hem savunmada hem de hücumda takım halinde oynamamız lazım. İki takım için de zor bir maç olacak. Ama biz mücadelemizi maçın bitimine kadar vereceğiz."

Charles, Mevlüt Erdinç, Vainquer ve Barrada'nın sakatlıklarının sürdüğüne değinen Korkmaz, bu oyuncuların milli takım arasından sonra antrenmanlara başlamasını beklediklerini dile getirdi.

MKE Ankaragücü maçındaki hakem yönetimi

Bülent Korkmaz, MKE Ankaragücü yönetiminin kendi maçlarındaki hakem yönetimine ilişkin sert açıklamalarıyla ilgili olarak, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine bakılmasını gerektirecek bir gol veya kart pozisyonunun hiç oluşmadığını söyledi.

Hakemlerin sonucu etkileyecek bir hata yaptığını düşünmediğini, yapılsaydı da VAR sisteminin devreye gireceğini belirten Korkmaz, "Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Sonuna kadar mücadele ettik. Maçın bitimine kadar oyun disiplinine sadık kaldık. İyi de oynadığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Şu an doğru yoldayız"

Antalyaspor'un sezon başında küme düşmesi beklenen takımlar arasında gösterildiğini, kendisinin ise bu tür söylemlere hiç takılmadığını vurgulayan Korkmaz, oyuncularının fedakarca davrandığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Lig başlamadan önce, 'Sezonun ilk yarısındaki maçlarımızdan 8'ini içeride oynayacağız. Bu maçların 3'ünü şampiyon olmuş takımlara karşı, 5'ini rakiplerimizle oynayacağız.' demiştim. Bu süreci şu ana kadar iyi atlattık. Ama bu bizi hiçbir zaman gevşetmeyecek. İşimizi daha da ciddiye alacağız. Daha fazla çalışacağız, daha fazla özveri göstereceğiz. Futbolda geçmişe değil, geleceğe bakacaksın. Önüne bakacaksın. Dolayısıyla topladığımız puan önemli. Kamuoyunda kimsenin beklemediği bir puan. Ekip olarak ligin ilk yarısı için hedeflediğimiz bir puan var. Onu yakaladıktan sonra ikinci yarının bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu anda doğru yoldayız."

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 760Porto - Galatasaray
    3
    2,5Üst
    1,60
    23763kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bülent Korkmaz: 'Fatih Terim, Süper Lig'in en başarılı teknik direktörü'

Emircan Koşut: 'Biz de en az Fenerbahçe ve Anadolu Efes kadar...'

Pınar Karşıyaka'nın transfer yasağı kalktı!

Genç millilerin aday kadrosu belli oldu!