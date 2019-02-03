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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.02.2019 - 22:09, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz: "Bu engelden düştük, hep beraber kalkacağız"

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Bülent Korkmaz: "Bu engelden düştük, hep beraber kalkacağız"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz 6-2 kaybettikleri Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Gol pozisyonlarına da girdik. 3-2’yi yakalayabilseydik belki farklı bir senaryo olabilirdi. Ama maalesef bugün çok bireysel hata yaptık. Sonuçta 6-2 mağlup olduk. Tabii ki ağır bir yenilgi” açıklamasını yaptı. 

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında Antalyaspor sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Kalesinde 6 gol gören Antalyaspor, maçtan 6-2 mağlup ayrıldı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 6-2 kaybettikleri maç sonrası basın toplantısı düzenledi. Toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Korkmaz, “Gol pozisyonlarına da girdik. 3-2’yi yakalayabilseydik belki farklı bir senaryo olabilirdi. Ama maalesef bugün çok bireysel hata yaptık. Sonuçta 6-2 mağlup olduk. Tabii ki ağır bir yenilgi. Ama her zaman için şunu söylüyorum. Her hafta bir engel. Bu engelden düştük, şimdi hep beraber kalkacağız. Önümüzdeki engeli atlamaya çalışacağız. Dolayısıyla geçmiş olsun diyorum. Klasik bir söz olacak ama bundan sonraki maçlara bakacağız” dedi. 

Yeni transferleri neden oynatmadıkları yönündeki bir soruya ise Bülent Korkmaz şu yanıtı verdi: 

“Kısa bir süre önce geldiler. Zaten 2 gündür bizimle idmana çıkıyorlar. Diego’da sakattı, yeni geçti. Ama tekrar nükseder ve tam da hazır olmadığı için onu da oynatmadık.” 

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