Bülent Bölükbaşı: 'Kayserispor'u bu durumdan çıkaracağız"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBülent Bölükbaşı: 'Kayserispor'u bu durumdan çıkaracağız"
GeriFutbol Bülent Bölükbaşı: 'Kayserispor'u bu durumdan çıkaracağız"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
29.10.2019 - 19:39, Son Güncelleme:

Bülent Bölükbaşı: 'Kayserispor'u bu durumdan çıkaracağız"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bülent Bölükbaşı: 'Kayserispor'u bu durumdan çıkaracağız"

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bayrampaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sahada kurulan istasyonlarda koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman pas, yarı sahada çift kale maç ve taktik çalışmayla sona erdi.

Futbolcular, antrenmanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı açtı.

Bülent Bölükbaşı: Kayserisporu bu durumdan çıkaracağız


Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, antrenman sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Samet Aybaba'nın teknik direktörlük görevinden ayrıldığını hatırlatan Bölükbaşı, Kayserispor'un daha önce de zorlukların üstesinden gelmiş bir takım olduğuna dikkati çekti.

Bölükbaşı, şöyle konuştu:

"Bu zorluklar her kulübün başında var. Olan hayırlıdır diye düşünüyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Asıl olan kulüptür. Hayat devam ediyor. Biz ve oyuncular burada. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapıp takımı bu durumdan çıkaracağız. Futbolda bunlar olağan şeyler. Samet hocamız kıymetli biri. Bu ligde birçok kulüpte çalışmış. Yaptığı tercihe saygı duyuyoruz ama o artık geçmişte kaldı. Yeniye bakmak lazım. Oyuncularla da konuşuyoruz. Onlar da işlerini yapmak zorundalar ve bunun da bilincindeler. Ona göre hareket edecekler. Yönetimimiz yeni teknik direktörümüz için çalışıyor, görüşmeler yapıyorlar. Biz de şu anda oyuncularla beraberiz. Biz buradayız."

Takımdaki sorunların çözümü için yönetimin gayret ettiğini anlatan Bölükbaşı, "Problemlerimiz var. Bizim kimseye 'bu takımda her şey güllük gülistanlık, her şey yolunda, hiç bir sıkıntımız yok' diye bir vaadimiz olmuyor, olmadı da. Bundan sonra da çözülecek. Yönetimimiz bu konuda hakikaten iyi niyetle çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların "maaş alamıyorum" şeklinde bir söylemlerinin olmadığını aktaran Bölükbaşı, oyuncuların konsantrasyonu için maddiyatın önemli olduğuna işaret etti.

"Samet hocamıza saygı duyuyoruz"

Bülent Bölükbaşı, bir gazetecinin Samet Aybaba'nın "bu kadar sıkıntılı bir kulüple daha önce çalışmadım" sözlerini hatırlatması üzerine de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hiç kimsenin niyetini okumak istemiyorum. Samet hocamıza saygı duyuyoruz. Bir tercih yaptı. Bir söylemde bulundu. Aslında en doğrusunu ona sormak lazım. Yani o açıklamayı açmasını ondan beklemek lazım. Problemler her kulüpte olur, her kulüpte tartışmalar yaşanır. Bunlar bir şekilde aşılır. Hiçbiri çözülmeyecek problem değil, bunlar aile içerisinde çözülecek problemler. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. Herkes idmana gelecek. Artem Kravets ve Alpay Çelebi'nin sakatlığı sürüyor. Onun dışında herkes antrenmana çıkacak. Kaybedilen maçlara baktığınız zaman bunlar uzatmaların sonunda kaybedilmiş maçlar. O maçlar kazanılsa bunların hiçbiri konuşulmayacaktı."

Fildişi Sahilli futbolcu Dja Djedje'nin de antrenmanlara çıkmaya başlayacağını bildiren Bölükbaşı, takımın kadro kalitesiyle bulunduğu yeri hak etmediğini, en kısa zamanda bulundukları yerden çıkacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle