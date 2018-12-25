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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
25.12.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Bülbüloğlu: 'Şike davasına kararlılıkla devam edeceğiz'

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Bülbüloğlu: 'Şike davasına kararlılıkla devam edeceğiz'

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, şike davasıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Kulübü’nün 3 Temmuz 2011’den itibaren devam eden hukuki sürecinde ne kadar harcama yaptığına ilişkin tartışmalarla ilgili olarak Bülbüloğlu, “Son günlerde bazı çevrelerde bu konuyla ilgili suni bir tartışma yaşanıyor. Haliyle hiç kimseyi töhmet altında bırakmayacak şekilde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerekiyor. Şike davamızın hem yurt içi hem de yurt dışı ayağı var. 3 Temmuz 2011’den itibaren başlayan ve sonrasında yurt dışına taşınan hukuk mücadelemiz için 8 ayrı yabancı hukuk ofisiyle çalıştık. Sadece iki hukuk ofisine 604 bin İsviçre Frangı (3 Milyon 274 bin TL) verdik. Bunun yanı sıra raporlama, PR ve çeşitli avukatlık işlemleri için 305 bin 511 İsviçre Frangı (1 milyon 634 bin TL) ödendi. Kulübümüzün 2014’ten bugüne CAS dava harçları ise 880 bin TL’yi buluyor. Bu bağlamda yurt dışı hukuksal harcamalarımız toplamda 5 milyon 809 bin 515 TL’dir” dedi.

"Ücretli çalışanda var gönülle destek veren de"
'Yurt içi ayağında ise Trabzonlu avukat arkadaşımız Nusret Yılmaz’a bugüne kadar 278 bin 380 TL ödeme yaptık' diyen Bülbüloğlu, “Bunun 50 bin TL’sini eski yöneticimiz Engin Kalafatoğlu karşıladı. Engin Bey’e desteğinden dolayı minnettarız. Bu ödemelere ilave olarak Nusret Yılmaz'ın bizden 50 bin TL daha talebi var. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Kendisine destekleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bunların dışında, bugüne kadar sürece gönüllü olarak katkı sağlayan Trabzonspor'umuzun Divan Başkanı av. Ali Sürmen, av. Erdem Egemen ve av. Hakan Orhan’a da teşekkür ediyoruz. Kendileri, tüm bu süreç içerisinde hiçbir ücret almadan kulübümüze hizmet vermekten imtina etmemişlerdir. Eminiz ki bundan sonra da ihtiyaç halinde bizden yine mesleki bilgi ve birikimlerini esirgemeyeceklerdir” diye konuştu.

"Aynı kararlılıkla devam edeceğiz"
Süreçteki avukatlara ve hukuk ofislerine güvenlerinin devam ettiğini vurgulayan Önder Bülbüloğlu, ‘’CAS sürecini, bu süreç tamamlanıncaya kadar dün olduğu gibi bugün de avukatlarımız Erdem Egemen ve Nusret Yılmaz aracılığı ile sürdürmeye devam edeceğiz. Aynı şekilde Erdem Egemen aracılığı ile bulduğumuz İsviçre’deki hukuk büromuz ile de çalışmayı sürdüreceğiz. İsviçre’deki avukatlık ofisinin yaptığımız ödemelere ilaveten 451 bin TL’lik daha talebi var” şeklinde konuştu.

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"Birlikte çalışmaya kararlıyız"
Trabzonspor Kulübü olarak hukuksal mücadelelerinde en ufak tereddütlerinin bulunmadığını kaydeden Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, “CAS süreci tamamlanıncaya kadar ve bu arkadaşlarımız vazgeçmediği müddetçe birlikte çalışmaya kararlıyız. Zaten kendilerini de kulübümüzde toplantıya davet ederek, aynı karalılığımızı ifade edip, tüm sürecin gidişatı hakkında değerlendirme yapacağız. Bu anlamda Trabzonspor Kulübü olarak, Mart 2019’da CAS’ta gerçekleşecek olan duruşmaya kadar hiçbir faydası olmayan tartışmaların yapılmasının karşısında olduğumuzun da bilinmesini istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

"En önemli davamızı sosyal medyada dizayn ettirmeyiz"
Trabzonspor’un CAS’taki davasının hayati önem taşıdığını belirten Önder Bülbüloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son olarak belirtmek isteriz ki bir bardak suda fırtına koparmaya çalışıp, suni bir gündem oluşturarak provokatörlük yapmaya çalışan sosyal medya kahramanlarına asla fırsat vermeyiz. Şike davası, Trabzonspor Kulübü’nün en önemli davasıdır ve bu dava işte sırf bu yüzden sosyal medyada dizayn edilmeye kalkışılamayacak kadar hayati değerdedir. İyi niyetle de olsa bu tip mecralarda, konunun aslı astarı olmayan dedikodularla tartışılmasının, bu davaya zarar verdiğini tüm taraftarlarımızın bilmesini isteriz."

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