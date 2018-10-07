Bugün günlerden TEK MAÇ, Premier Lig'de MBS1 fırsatı! iddaa'da öne çıkan...
Liverpool'un konuğu Manchester City, İngiltere Premier Lig'deki MBS1 fırsatını kaçırma! İşte öne çıkanlar...
- Napoli maçını yarıda bırakan Naby Keita'nın durumunun iyi olduğu ve Jürgen Klopp'un forma vermesi halinde oynayabileceği açıklandı.
- Uzun süredir sakat olan Alex Oxlade-Chamberlain dışında takımda önemli bir eksik yok, Adam Lallana da iyileşti.
- Klopp: '3-0 ve 4-3 kazandığımız maçlarda da sonuna kadar mücadele ettiler, oyunu bırakmadılar. En iyi günümüzde olmak zorundayız.'
- Kevin De Bruyne ve Benjamin Mendy iyileşti, takımla antrenmanlara çıktı, durumları maç saati netleşecek.
- Fabian Delph ise hala sakat. İlkay Gündoğan'ın da durumunun da şüpheli olduğu açıklandı.
- Pep Guardiola: 'Liverpool, İngiltere'nin gerçek büyüklerinden biri. Onlara birçok açıdan yaklaşmak için çabalıyoruz.'
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