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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
18.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bugün 1 milyon euro ödenmezse Lens serbest

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Bugün 1 milyon euro ödenmezse Lens serbest

Beşiktaş yönetimi ekonomik krizi çözmek için seferberlik ilan etti. Hollandalı futbolcunun sözleşmesindeki özel maddenin affı yok.

Lens’in alacaklarını ödeyip serbest kalmasını engellemeye çalışacak olan siyah beyazlı yönetim, 31 Mart’a kadar 12 milyon Euro daha bulmak zorunda. Aksi taktirde Avrupa kupaları tehlikeye girecek.

KONYASPOR’ un ardından Göztepe’yi yenerek ikincilik yarışındaki iddiasını güçlendiren Beşiktaş, diğer taraftan ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Ay sonuna dek futbolculara 13 milyon Euro ödemesi gereken siyah beyazlı yönetim, öncelikli olarak Jeremain Lens’in alacaklarını vermek zorunda. Sözleşmesinde özel bir madde bulunan Hollandalı futbolcu, birikmiş alacaklarının bugün ödenmemesi halinde serbest kalma hakkını elde edecek.

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Kritik tarih 31 Mart

BEŞİKTAŞ yönetimi bu durumun önüne geçmek için Lens’in yaklaşık 1 milyon Euro tutarındaki alacaklarını bugün ödemeyi planlıyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana futbolcuların ücretlerini ödemekte zorlanan Beşiktaş’ta kritik tarih 31 Mart. Oyunculardan ‘Alacağım yoktur’ yazılı belge alıp UEFA’ya göndermesi gereken yönetimin bunu yapabilmesi için de futbolculara toplam 13 milyon Euro ödemesi gerekiyor.

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Yönetim kaynak arayışında

SİYAH beyazlılar futbolculardan borçsuzluk kağıdı alamadığı taktirde UEFA tarafından Avrupa kupalarından men edilme tehlikesi ortaya çıkacak. Yönetim 13 milyon Euro’yu ödemek için kaynak arayışlarını hızlandırırken, Uzak Doğu ülkelerine 10 günlük çıkarma yapan başkan Fikret Orman’ın buradan sponsorluk anlaşmaları yaparak dönmesi bekleniyor.

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