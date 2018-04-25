Buğrahan Tuncer, Anadolu Efes yolunda
Koç Ergin Ataman yönetiminde gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmeyi amaçlayan Anadolu Efes’ten bir transfer hamlesi daha geldi.
Dün Spor Arena’nın ulaştığı bilgiler doğrultusunda, Sakarya BŞB’den Metecan Birsen’i 2018-2019 sezonundan itibaren kadrosuna katacağı ifade edilen Anadolu Efes’in, Eskişehir Basket’in yıldızı Buğrahan Tuncer’i de renklerine bağlamak istediği öğrenildi.
Skorer gard mevkiinde görev yapan oyuncunun, gelecek sezon çok yüksek bir ihtimalle Anadolu Efes forması giymeye başlayacağı belirtildi.
1993 doğumlu Buğrahan, kariyerine 2009-2010 sezonunda Beşiktaş’ta başlayıp 2011 yılında Aliağa Petkim’e transfer olmuştu.
İstanbul BB, Aliağa Petkim ve Mersin BŞB formaları da giyen Buğrahan Tuncer, 2014-15 sezonunda Eskişehir Basket’te görev yapmaya başlamıştı.
Başarılı basketbolcu, o sezonun sonunda Akın Çorap Yeşilgiresun ile anlaşmış, 1 yıl sonra ise Best Balıkesir’de forma giymişti.
2016-17 sezonunda Eskişehir Basket’e geri dönen 1,93 metre boyundaki Ahmet Buğrahan Tuncer, 1. Lig ve Federasyon Kupası’nda şampiyonluklar kazandı.
Bu sezon şimdiye kadar takımıyla 24 lig maçına çıkan Buğrahan 20.7 dakika, 9.6 sayı, 2.4 asist ve 4.5 ribaund ortalamaları yakaladı.
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