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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
25.04.2018 - 19:14, Son Güncelleme:

Buğrahan Tuncer, Anadolu Efes yolunda

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Buğrahan Tuncer, Anadolu Efes yolunda

Koç Ergin Ataman yönetiminde gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmeyi amaçlayan Anadolu Efes’ten bir transfer hamlesi daha geldi.

Dün Spor Arena’nın ulaştığı bilgiler doğrultusunda, Sakarya BŞB’den Metecan Birsen’i 2018-2019 sezonundan itibaren kadrosuna katacağı ifade edilen Anadolu Efes’in, Eskişehir Basket’in yıldızı Buğrahan Tuncer’i de renklerine bağlamak istediği öğrenildi.

Skorer gard mevkiinde görev yapan oyuncunun, gelecek sezon çok yüksek bir ihtimalle Anadolu Efes forması giymeye başlayacağı belirtildi.

1993 doğumlu Buğrahan, kariyerine 2009-2010 sezonunda Beşiktaş’ta başlayıp 2011 yılında Aliağa Petkim’e transfer olmuştu.

İstanbul BB, Aliağa Petkim ve Mersin BŞB formaları da giyen Buğrahan Tuncer, 2014-15 sezonunda Eskişehir Basket’te görev yapmaya başlamıştı.

Başarılı basketbolcu, o sezonun sonunda Akın Çorap Yeşilgiresun ile anlaşmış, 1 yıl sonra ise Best Balıkesir’de forma giymişti.

2016-17 sezonunda Eskişehir Basket’e geri dönen 1,93 metre boyundaki Ahmet Buğrahan Tuncer, 1. Lig ve Federasyon Kupası’nda şampiyonluklar kazandı.

Bu sezon şimdiye kadar takımıyla 24 lig maçına çıkan Buğrahan 20.7 dakika, 9.6 sayı, 2.4 asist ve 4.5 ribaund ortalamaları yakaladı.

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