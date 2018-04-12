Buffon'dan İngiliz hakeme sert sözler: 'Cesur değilse...'
Buffon, Şampiyonlar Ligi'nde 3-0'ın rövanşında 3-1 kazanarak kaybettikleri Real Madrid maçının ardından hakemi sert bir dille eleştirdi.
90+3'te kırmızı kart ile oyun dışında kalan tecrübeli kaleci, son dakikada penaltı kararı veren İngiliz hakem Michael Oliver hakkında, "Kendi başına bir karar icat etti" dedi.
"Hakem maçı yönetebilecek kadar cesur değilse, karısı ve çocukları ile stadyuma gelsin ve cips yesin." diyen Buffon, "Madrid'e karşı oyunumuzdan çok mutluyum ve gurur duyuyorum. İyi bir sonuç almak üzereydik." ifadelerini kullandı.
BUFFON'DAN BİR İLK
40 yaşındaki İtalyan kaleci, Real Madrid maçında gördüğü kırmızı kart ile kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta oyun dışında kaldı. (AJANSSPOR)
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