Buffon transferinde flaş gelişme! Açıklandı...
Juventus'un emektar file bekçisi Gianluigi Buffon'un Boca Juniors'a transfer olabileceği iddia edilmişti. Kulüp yönetiminden bu konuyla ilgili resmi açıklama geldi.
Juventus'un emektar file bekçisi Gianluigi Buffon'u Arjantin devi Boca Juniors'ın istediği iddia edilmişti. 40 yaşındaki başarılı eldivenin emekliliğin kıyısında olduğu bir dönemde ortaya atılan bu iddia bizzat kulüp tarafından da doğrulandı.
KRİTİK TARİH 17 MAYIS
Takımın teknik patronu Guillermo Barros Schelotto, Buffon'la kontakt hâlinde olduklarını şu sözlerle ifade etti: "Başkan Daniel Angelici, bana Buffon'a teklif yapıldığını söyledi. Ancak bu konuyu 17 Mayıs'tan sonra oturup değerlendireceğiz."
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