SON DAKİKA! Buffon resmen Juventus'a geri döndü!
Geçtiğimiz sezon PSG forması giyen İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon, Juventus'a geri döndü.
41 yaşındaki tecrübeli kaleci ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Buffon'un, Polonyalı Wojciech Szczesny arkasında "2 numara" olması bekleniyor...
Daha önce Juventus ile 17 sezon geçiren Gigi Buffon, 9 defa Serie A şampiyonluğu yaşamış ve 3 kez de Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermişti.
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