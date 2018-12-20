Buducnost Podgorica Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
20.12.2018 - 14:46, Son Güncelleme:

Buducnost Podgorica Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Buducnost Podgorica Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko basket takımı, THY Avrupa Ligi mücadelesine Buducnost Podgorica maçı ile devam ediyor. Şu ana kadar sadece 1 kez mağlup olan ve o mağlubiyeti de diğer Türk temsilcimiz Anadolu Efes'ten alan Fenerbahçe Beko, bu ligdeki serüvenine Buducnost Podgorica maçı ile devam edecek. Peki, Buducnost Podgorica Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

Fenerbahçe Beko, Buducnost Podgorica karşısında galibiyet için parkeye çıkacak. Liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Fenerbahçe Beko, bu akşam deplasmanda mücadele edecek. Peki, Buducnost Podgorica Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BUDUCNOST PODGORİCA FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 14. Hafta mücadelesinde Buducnost Podgorica, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. 20 Aralık Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 4 kanalından canlı izlenebilecek. 

Ligde son olarak 18 Aralık tarihinde sahasında CSKA Moskova'yı 15 sayı geriden gelerek 79-75 mağlup eden sarı-lacivertliler, 9 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi.

Tecrübeli antrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko, ligde geride kalan 13 haftada aldığı 12 galibiyetle zirvede yer alıyor.
Son maçında dün deplasmanda Anadolu Efes'e 106-68 mağlup olan Buducnost VOLI ise 3 galibiyetle 15. sırada bulunuyor.

 

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