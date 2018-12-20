Buducnost Podgorica Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko basket takımı, THY Avrupa Ligi mücadelesine Buducnost Podgorica maçı ile devam ediyor. Şu ana kadar sadece 1 kez mağlup olan ve o mağlubiyeti de diğer Türk temsilcimiz Anadolu Efes'ten alan Fenerbahçe Beko, bu ligdeki serüvenine Buducnost Podgorica maçı ile devam edecek. Peki, Buducnost Podgorica Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar
Fenerbahçe Beko, Buducnost Podgorica karşısında galibiyet için parkeye çıkacak. Liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Fenerbahçe Beko, bu akşam deplasmanda mücadele edecek. Peki, Buducnost Podgorica Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
BUDUCNOST PODGORİCA FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi 14. Hafta mücadelesinde Buducnost Podgorica, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. 20 Aralık Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 4 kanalından canlı izlenebilecek.
Ligde son olarak 18 Aralık tarihinde sahasında CSKA Moskova'yı 15 sayı geriden gelerek 79-75 mağlup eden sarı-lacivertliler, 9 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi.
Tecrübeli antrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko, ligde geride kalan 13 haftada aldığı 12 galibiyetle zirvede yer alıyor.
Son maçında dün deplasmanda Anadolu Efes'e 106-68 mağlup olan Buducnost VOLI ise 3 galibiyetle 15. sırada bulunuyor.
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