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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
21.03.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Buducnost Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 649. maç!

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Buducnost Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 649. maç!

Buducnost Anadolu Efes maçı, THY Avrupa Ligi'nde son haftalara girilirken mavi beyazlı temsilcimiz için büyük önem arz edecek. Play-Off'lara gitme şansını kaybeden Buducnost, Anadolu Efes karşısında kendi taraftarı önünde prestij mücadelesi verecek. Peki, Buducnost Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Buducnost Anadolu Efes basket maçı ile Avrupa Basketbol Ligi'nde mücadele devam ediyor. Basketbolseverlerin yakından takip edeceği Buducnost Anadolu Efes karşılaşması, THY Avrupa Ligi'nin son haftalarına yön verecek. Peki, Buducnost Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BUDUCNOST ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 28. Hafta mücadelesinde Buducnost, Anadolu Efes'i konuk edecek. 21 Mart Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. 

THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 27 maçta 17 galibiyet alan lacivert-beyazlı ekip, 16 takımlı ligde 4. sırada yer alıyor. Karadağ temsilcisi ise 6 galibiyetle 15. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Anadolu Efes 106-68 kazanmıştı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 649. MAÇ

Anadolu Efes, Buducnost VOLI müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 649. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında bugün kadar oynadığı 648 karşılaşmanın 357'sini kazanırken, 291'ini kaybetti.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan beri yer aldığı Avrupa Ligi'nde şu ana kadar 400 müsabaka oynadı. Lacivert-beyazlı takım bu maçlara 200'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

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