MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriBudowlani: 0-3 Eczacıbaşı VitrA
GeriVoleybol Budowlani: 0-3 Eczacıbaşı VitrA
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
18.12.2019 - 22:59, Son Güncelleme:

Budowlani: 0-3 Eczacıbaşı VitrA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Budowlani: 0-3 Eczacıbaşı VitrA

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Eczacıbaşı VitrA, konuk olduğu Polonya temsilcisi Budowlani'yi 3-0 mağlup etti

Lodz Spor Salonu'nda oynanan maçı baştan sona üstün götüren Eczacıbaşı VitrA, 25-17, 25-16 ve 25-22'lik setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla grubunda 3'te 3 yapan Eczacıbaşı VitrA liderliğini sürdürürken, Budowlani ise 2. mağlubiyetini aldı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle