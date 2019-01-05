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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
05.01.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Bucks, Ersan İlyasova ile kazandı

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Bucks, Ersan İlyasova ile kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'nın "double-double" yaptığı maçta konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 144-112 yendi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Milwaukee Bucks, ağırladığı Atlanta Hawks'ı 32 sayı farkla 144-112 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Sezonun 27. galibiyetini elde ederek konferansında liderliğe yükselen Bucks'ta Khris Middleton ve Malcolm Brogdon 19'ar sayı, Giannis Antetokounmpo 16 sayı, 10 asist ve 8 ribauntla oynadı. Mücadeleye sonradan girerek 19 dakika sahada kalan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 10 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.
Bu sezon 27. kez kaybeden Hawks'ta en skorer oyuncu, maçı 19 sayıyla tamamlayan DeAndre' Bembry oldu.

Cedi Osman'ın çabaları yetmedi

Utah Jazz ise baştan sona üstün götürdüğü mücadelede, konuk olduğu Cleveland Cavaliers karşısında 117-91 kazanarak sezonun 19. galibiyetini aldı.
Jazz'da Donovan Mitchell 18, Jae Crowder 16, Ricky Rubio 15 sayı, Joe Ingles 12 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Rudy Gobert ise 12 sayı, 7 ribaunt ve 5 blokla takıma galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 31. kez kaybederek Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Cavaliers'ta Alec Burks 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 30 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman 8 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 91-117
Boston Celtics-Dallas Mavericks: 114-93
Miami Heat-Washington Wizards: 115-109
Chicago Bulls-Indiana Pacers: 116-119 (uzatmada)
Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 100-109
Minnesota Timberwolves-Orlando Magic: 120-103
Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 144-112
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 111-121
Los Angeles Lakers-New York Knicks: 112-119
Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 109-111

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