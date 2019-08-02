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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.08.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Bucaspor’dan Başakşehir’e bir transfer daha! 2004'lü Berkin Özgür...

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Bucaspor’dan Başakşehir’e bir transfer daha! 2004'lü Berkin Özgür...

Yeni sezonda Cİ Group Buca FK’nın yarışmacı haklarını alıp, 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta mücadele etmeye hazırlanan Bucaspor’da, bir genç futbolcu daha Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir’e transfer oldu.

Geçen sezon orta saha Muhammet Arslantaş’ı, hafta başında ise forveti Efecan Barlık’ı Başakşehir’e satan sarı-lacivertlilerde kaleci Berkin Özgür de İstanbul’un yolunu tuttu.

Bucaspor’dan yapılan resmi açıklamada, "Altyapımızda yetişen 2003 doğumlu santraforumuz Efecan Barlık’ın ve 2004 doğumlu kalecimiz Berkin Özgür’ün transferleri için Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir ile anlaşmış bulunmaktayız. İki evladımıza bugüne kadar verdikleri hizmet için teşekkür eder, gelecek yaşantılarında başarılar dileriz" denildi.

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Medipol Başakşehir'den bir Devler Ligi paylaşımı daha!Gelecek hafta Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak olan Medipol Başakşehir, resmi sosyal medya hesaplarından yeni sezon paylaşımlarına devam ediyor. İstanbul temsilcisi geçtiğimiz günlerde yayınlanan kombine tanıtımının ikincisini de taraftarların beğenisine sundu.
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Bucaspor’dan Başakşehir’e bir transfer daha 2004lü Berkin Özgür...

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