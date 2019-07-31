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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
31.07.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Bucaspor’da sıcak saatler! 3. Lig umudu...

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Bucaspor’da sıcak saatler! 3. Lig umudu...

TFF 3’üncü Lig’e geçen sezon veda edip 35 yıl aradan sonra amatör lige dönen Bucaspor’da sıcak saatler yaşanıyor.

Tire 1922 Spor’un yarışmacı haklarını alarak Ci Group Buca ismiyle ilçeyi profesyonel ligde yarıştıracak Başkan Cihan Aktaş’ın, yeni kulübün tekrar Bucaspor olması için harekete geçti.

Bucaspor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Gerçekleşen Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu olağan toplantısında Tire Sportif Anonim Şirketinin isminin Ci Group Buca Sportif Anonim Şirketi ve armasının da yeni kulübün armasıyla değiştirilmesi görüşülmüştür. Yapılan toplantının sonunda Ci Group Buca Sportif Anonim Şirketinin Tire Sportif Anonim Şirketinin yerini almasına izin verilmiştir. Yeni kurulan şirketimiz, Bucaspor isim ve armasının kullanım hakkının kendisine ait olduğunu belgeler ile göstererek Ci Group Buca Sportif Anonim Şirketinin isminin ve armasının mevcut Bucaspor ismi ve armasıyla değiştirilmesi için en kısa sürede Türkiye Futbol Federasyonuna başvuru yapacaktır. Kamuoyuna duyurulur" dendi.

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Bucaspor’da sıcak saatler 3. Lig umudu...

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