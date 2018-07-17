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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
17.07.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Bucaspor’da ortalık toz duman

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Bucaspor’da ortalık toz duman

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup temsilcilerinden Bucaspor’da mevcut Başkan İrfan Bal’ın tek listeyle girdiği olağanüstü genel kurulda ortalık karıştı.

Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu’nda gerçekleşen seçime alınmayan bir grup taraftar kulüp binasını basarak yönetimi tanımadıklarını ve kulübü kendilerinin yöneteceğini açıkladı. Camları ve kapıları kırarak binaya girdikleri öğrenilen taraftarların temsilci başkanı Mehmet Aydın, başkanlık koltuğuna oturarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. 

Aydın, İrfan Bal başkanlığındaki yönetimin kendileri için bir şey ifade etmediğini belirterek, "Taraftar Derneği’nin de kulübün de başkanı benim. Yapılan yolsuzluk nedeniyle kulüp yönetimine taraftarlar olarak el koymuş bulunmaktayız. Bu yönetimi tanımıyoruz. Kulübe parayı Belediye Başkanı Levent Piriştina veriyor. O zaman zaten yönetime gerek kalmıyor. Bu külübü taraftar yönetecek. Ben Bucaspor sevdalısıyım. Benim kulübümden hiçbir menfaatim olamaz" diye konuştu.

Kulüp binasına giren Bucasporlu taraftarlar ardından karakolun yolunu tuttu. Ancak Bal ve yönetim kurulunun Mehmet Aydın ve ekibinden şikayetçi olmadığı, bu yüzden taraftarların serbest kaldığı vurgulandı.

Başkan İrfan Bal ise yapılan davranışların doğru ve hoş olmadığını savundu. Kulübü yönetmenin kolay olmadığını vurgulayan İrfan Bal, "Maalesef yakışıksız bir eylem gerçekleşti. Ben kongre salonunda olduğum için neler yapıldığını göremedim. Ardından olaylardan haberim olunca gece saat 02.00’ye kadar yöneticilerimizle toplantı yaptık. Yarın (çarşamba) bir kez daha yöneticilerimizle toplanacağız. Gerekirse yine kararlar alabiliriz" dedi.

Bal, "Tekrar kongre olabilir mi?" sorusuna da şu şekilde cevap verdi: "Her şeyi yönetim kuruluyla konuşuruz. Gereken her şeyi yaparız" şeklinde konuştu.

"KULÜBÜN ANAHTARI BİZDE"

Bucasporlu taraftarlar sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Aydın’ı kulüp başkanı olarak tanıdıklarını açıkladı. Sarı lacivertliler gruplarından paylaştıkları yazıda, "Değerli kader arkadaşlarımız, kulübün anahtarları biz taraftarların elindedir. Seçilen mevcut yönetimi tanımayarak, başkanlık koltuğunda ağabeyimiz Mehmet Aydın oturmaktadır. Yapılan yolsuzluğu kamuoyunun bilgisine sunarak, Buca’da imza kampanyası başlatıyoruz. İmzalar en kısa zamanda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşacaktır. Bildiğiniz üzere bir süredir kulübümüzde yapılan yolsuzluk diz boyu olmuş, Bucaspor ile alakası olmayan, Bucalılık kimliğinden yoksun kişiler delege olmuş hatta başkanlık koltuğuna oturmuşlardır. Yazacağımız bildiri sadece içimizde birikmiş öfkeyle sınırlı kalmayacağı bildirerek aynı zamanda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağımızı beyan ederiz. Seçim günü taraftarlar kongre salonuna alınmayarak sözde yöneticiler yolsuzluğu kapalı kapılar ardında flu hale getirmek istemişlerdir" ifadeleri kullanıldı.

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