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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
22.04.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Bucaspor yapayalnız düştü! Nereden nereye...

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Bucaspor yapayalnız düştü! Nereden nereye...

Bucaspor, son dönemde yaşadığı düşüşle sessiz sedasız amatör kümeye geriledi. Bünyesinde forma giyen Hasan Kabze, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal, Sercan Kaya, Bekir Yılmaz, Taylan Antalyalı gibi futbolcuları parlatan Fırtına lakaplı kulüp, 2. Lig'e veda etti.

İzmir'i 8 yıl önce Spor Toto Süper Lig'de temsil eden Bucaspor, son dönemde yaşadığı düşüşle sessiz sedasız amatör kümeye geriledi.

Geçmişte bünyesinde forma giyen Hasan Kabze, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal, Sercan Kaya, Bekir Yılmaz, Taylan Antalyalı gibi futbolcuları parlatan Fırtına lakaplı kulüp, Süper Lig'deki ilk ve tek sezonu olan 2010-11'den kalma borçlarıyla 2015'te 1. Lig'e, geçen sezon da 2. Lig'e veda etti.

Bucaspor yapayalnız düştü Nereden nereye...

Bu sezon başında tamamen altyapıdan kadroyla mücadele eden geçmişin futbolcu fabrikası sarı-lacivertlilere devre arasında transfer yasağının açılıp takıma takviye yapılsa da yetmedi.

Evindeki Gölcükspor beraberliğiyle TFF 3. Lig 3. Grup'ta bitime 2 hafta 28 puanla son sırada kalan Bucaspor, umut tüketip 35 yıl sonra amatöre dönerken yalnızları oynadı.

Cezası nedeniyle taraftarından yoksun olan Buca'da teknik direktör Levent Eriş bile rapor alıp maça çıkmadı. Takımın en golcü oyuncusu İsa da forma giymedi. Kuruluşu 1928'e dayanan, büyük borç yükü altındaki kulübün geleceği belirsiz.

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