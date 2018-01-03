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Bucaspor, TFF'ye giden futbolcularla anlaştı

Bucaspor'da alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yolunu tutan 7 futbolcuyla yeniden anlaşma sağlandı.

Hürriyet Haber
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Bucaspor'da alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yolunu tutan 7 futbolcuyla yeniden anlaşma sağlandı.

Yönetimin, yarın başlayacak Antalya kampı öncesi kulübe paraları ödenmediği için ihtar çeken Burak, İlyas, Veli, Sancar, Abdullah, Emre Özkan, Onur ile anlaşması teknik heyeti sevindirdi. Teknik direktör Aytekin Sümbül, 7 oyuncunun da çalışmalarda yer alacağını söyledi. Sümbül, "İkinci yarıda zorlu sınavlar bizi bekliyor. Kadroda görmek istediğimiz futbolcularla verimli bir kamp dönemi geçireceğiz" dedi.

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