Bucaspor küme düştü! 35 yıl sonra amatöre döndü...
TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup'ta Bucaspor, evinde kümede kalma adına önemli rakiplerinden Gölcükspor'la 1-1 berabere kalarak 35 yıl sonra amatör lige döndü.
STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Murat Oğuz (xx), Onur İçyer (xx), Şeyhmus Baysal (xx)
BUCASPOR: Mert (xx) Doğan (x), Özcan (xx), Oğuz (xx) (Dk. 89 Emre), Fatih Kaan (x) (Dk. 65 Osman x), Cuma (xx), Erhan (x), Saruhan (xx), Muhammed (x) (Dk. 73 Enes x), İbrahim (x), Yıldıray (xx)
GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) Kadir (xx), Sedat (x), Erdem (xx), Uğur (xx), Rıdvan (x), Ömer (xx), Selim (xx) (Dk. 82 Furkan x), Onur (xx), Uğur (xx) (Dk. 65 İsmail x), Batuhan (x)
GOLLER: Dk. 89 Yıldıray (Bucaspor) - Dk. 59 Uğur (Gölcükspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 79 İbrahim (Bucaspor) - Dk. 79 Batuhan (Gölcükspor)
SARI KARTLAR: Muhammed (Bucaspor) - Sedat, Batuhan, Rıdvan, Erdem (Gölcükspor)
İzmir'i 8 sene öncesine kadar Süper Lig'de temsil eden Bucaspor, yaşadığı idari ve maddi sorunları bir türlü aşamadı. Ekonomik krizler, gelen transfer yasağı ve puan silme cezalarıyla boğuşan İzmir'in 91 yaşındaki kulübü direnemedi.
Geçen sezon 2’nci Lige veda eden Bucaspor, bitime 2 hafta kala da 3’üncü Ligde Bölgesel Amatör Lige geriledi.
Ceza nedeniyle seyircisiz oynanan maçta futbolcular ve teknik ekip 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadı. Teknik direktör Levent Eriş ise rapor alarak bu maça çıkmadı.
Eriş'in gelmemesi üzerine Antrenör Soner Keleş takımı sahaya çıkardı. Bucaspor'un en skorer oyuncusu İsa da kulübe alacakları için ihtarname çektiği için maça gelmedi.
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