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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Bucaspor küme düştü! 35 yıl sonra amatöre döndü...
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Futbol
DHA
21.04.2019 - 17:52, Son Güncelleme:

Bucaspor küme düştü! 35 yıl sonra amatöre döndü...

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Bucaspor küme düştü! 35 yıl sonra amatöre döndü...

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup'ta Bucaspor, evinde kümede kalma adına önemli rakiplerinden Gölcükspor'la 1-1 berabere kalarak 35 yıl sonra amatör lige döndü.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Murat Oğuz (xx), Onur İçyer (xx), Şeyhmus Baysal (xx)

BUCASPOR: Mert (xx) Doğan (x), Özcan (xx), Oğuz (xx) (Dk. 89 Emre), Fatih Kaan (x) (Dk. 65 Osman x), Cuma (xx), Erhan (x), Saruhan (xx), Muhammed (x) (Dk. 73 Enes x), İbrahim (x), Yıldıray (xx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) Kadir (xx), Sedat (x), Erdem (xx), Uğur (xx), Rıdvan (x), Ömer (xx), Selim (xx) (Dk. 82 Furkan x), Onur (xx), Uğur (xx) (Dk. 65 İsmail x), Batuhan (x)

GOLLER: Dk. 89 Yıldıray (Bucaspor) - Dk. 59 Uğur (Gölcükspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 79 İbrahim (Bucaspor) - Dk. 79 Batuhan (Gölcükspor)

SARI KARTLAR: Muhammed (Bucaspor) - Sedat, Batuhan, Rıdvan, Erdem (Gölcükspor)

Bucaspor küme düştü 35 yıl sonra amatöre döndü...

İzmir'i 8 sene öncesine kadar Süper Lig'de temsil eden Bucaspor, yaşadığı idari ve maddi sorunları bir türlü aşamadı. Ekonomik krizler, gelen transfer yasağı ve puan silme cezalarıyla boğuşan İzmir'in 91 yaşındaki kulübü direnemedi.

Geçen sezon 2’nci Lige veda eden Bucaspor, bitime 2 hafta kala da 3’üncü Ligde Bölgesel Amatör Lige geriledi.

Ceza nedeniyle seyircisiz oynanan maçta futbolcular ve teknik ekip 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadı. Teknik direktör Levent Eriş ise rapor alarak bu maça çıkmadı.

Eriş'in gelmemesi üzerine Antrenör Soner Keleş takımı sahaya çıkardı. Bucaspor'un en skorer oyuncusu İsa da kulübe alacakları için ihtarname çektiği için maça gelmedi.

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