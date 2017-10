Birçok markanın ve sporcunun katılımıyla gerçekleşecek spor festivalinde New Balance ve Adım Adım ile iyilik peşinde koş yarışmasıyla ziyaretçiler ve koşucular seçtikleri sivil toplum kuruluşlarına destek için koşarak bağış toplamanın ve bir yaşama dokunarak iyilik yapmanın keyfini yaşayacaklar.

21 Ekim Cumartesi 10.30’da başlayacak yarışma, New Balance standında kurulacak Technogym koşu bantlarının bulunduğu alanda akşam saat 18.00’a kadar devam edecek. Festival alanı ana sahnede saat 11.00’de New Balance ve blogger Doris Hofer ile “Squat to the Beat” antrenmanı gerçekleştirilecek. Ayrıca New Balance standında kurulacak özel ölçüm aletleri ile kişiye özel ayak ölçümleri ve doğru ayakkabı seçimi bilgilendirmeleri de yapılacak.

Gün sonunda 10 dakikada en fazla skoru elde eden yarışmacı New Balance Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K Koşusu’na katılım ve konaklama ödülünün sahibi olacak.