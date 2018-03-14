Bu turnuvada ödül 1 milyon dolar
Birmingham şehri İngiltere’de yapılacak ilk Dota 2 turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Dünyadaki en iyi 12 Dota 2 takımının mücadele edeceği ve 1 milyon dolarlık bir ödüle sahip olan turnuva 25-27 Mayıs tarihlerinde Arena Birmingham’da yapılacak.
İngiltere'de ilk kez düzenlenecek olan Dota 2 Major'un büyük bir hayran kitlesini de beraberinde getirmesi bekleniyor. Batı Midlands Belediye Başkanı Andy Street, “Şehrin bu kadar prestijli bir uluslararası spor müsabakasına ev sahipliği yapması için muazzam bir haber. Birmingham, Dünya Kapalı Atletizm Şampiyonaları ve Commonwealth Games gibi büyük spor etkinlikleri ile ünlüdür, bu yüzden Dota 2 topluluğunu ağırlamayı dört gözle bekliyoruz” dedi.
ESL One Birmingham için biletler 15 Mart Perşembe günü satışa sunulacak ve 19 ile 139 pound arasında olacak.
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