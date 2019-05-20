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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.05.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

"Bu toprakların çocuklarıyla bir başarı hikayesi yazıyoruz"

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"Bu toprakların çocuklarıyla bir başarı hikayesi yazıyoruz"

Spor Toto 1. Lig'de play-off etabında yer almayı son hafta kaçıran Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, Süper Lig'e yükselmeyi bir gün başaracaklarını belirterek, "Bu toprakların çocuklarına güvenmenin karşılığını alarak en büyük mutluluğu yaşayacağız." dedi.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, dördüncü kez play-off etabına kalmayı son maçta kaybettiklerini hatırlatıp, kulübün gelecek planlamasında değişiklik olmadığını belirtti. Dört kez kapısına kadar geldikleri play-off'u ve Süper Lig hedefini ellerinin tersiyle itmelerinin mümkün olmadığını bildiren Özkan, "Yaşananlar yolun sonu değil. Hayat devam ediyor. Kimse bizden daha üzgün olamaz, kimse bizden daha fazla isteyemez. 126 yabancı oyuncunun forma giydiği Spor Toto 1. Lig'de, bu toprakların çocuklarıyla bir başarı hikayesi yazıyoruz." ifadelerini kullandı. Özkan, bütçeleri 45-50 milyon lirayı bulan rakiplerle mücadele ettiklerini, her yıl 9 genci A takıma çıkardıklarını, bunun yanında Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi gibi genç yetenekleri dünya futboluna armağan ettiklerini kaydetti.

- "Bir gün başaracağız"

Özkan, 2-3 yabancı oyuncu alıp, transfere milyon dolar harcamanın işin kolayı olduğunu belirterek, "Bunu yaparsak, kendi çocuklarımızın yüzüne nasıl bakarız? Onlara yıllardır bir hedef gösteriyoruz. 'A takım formasını yabancılar değil, siz giyeceksiniz.' diyoruz. Çıktığımız yolun ne kadar zor olduğunu en iyi bizler biliyoruz. Nitekim dört kez son haftada ikili-üçlü averajlarla kaçan play-off ve son maçta direkten dönen üç top, bize bunu net olarak gösterdi. Ama bir gün başaracağız ve bu toprakların çocuklarına güvenmenin karşılığını alarak en büyük mutluluğu yaşayacağız." ifadelerini kullandı.
Athletic Bilbao ve Ajax'ın kurduğu sistemin bir karmasını adapte etmeye çalıştıklarını anlatan Özkan, saha içinde yapılması gerekenleri yaptıklarını, saha dışında da bunu gerçekleştirmeleri halinde Altınordu ekolünü oluşturacaklarını bildirdi.

- "Süper Ligi sizi tüketebilir"

Özkan, son altı sezonda Süper Lig'e yükselen 18 takımdan 7'sinin milyonlarca dolar borçla küme düştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Birçok şehir kulübü, bu uğurda amatör kümeye kadar indi. Süper Lig, eğer gerçek bir hazırlığınız ve planlamanız yoksa sizi tüketebilir. Bu nedenle hedefimizi, kendi evlatlarımızla 2023 yılı olarak belirlemiş, bundan önce kazanılmasına göre de hazırlığımızı yapmıştık. Ancak tabii ki kimse 2023’ten önce gelecek bir Süper Lig'e de 'hayır' diyemez. Buradaki mantığı çok iyi kavramak gerekiyor. Hayat bizim için halen aynı şekilde devam ediyor."


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