Bu tercih Ozan Tufan'a zarar verir

Lucescu'nun tercihlerine ve sahaya sürdüğü kadroya diyecek laf yok.

Tek bir nokta hariç!

Türkiye'de sağ bek mi kalmadı sayın Lucescu!

Yapılanma, yeni jenerasyon, hedef 2020 diyoruz ama sağ bekte Ozan Tufan'ı görüyoruz!

Bu hem Ozan'a hem de milli takıma zarar verir.

Forma giydiği kulübü Fenerbahçe'de orta sahada oynayan bir futbolcuyu neden sağ beke monte etmeye çalışıyor Lucescu anlamak güç!

Tamam, Finlandiya maçında oynadı ama ne kadar başarılı oldu sağ bekte Ozan?

Kadrodaki gencecik Erol'u sağ bek oynatmak varken nereden çıktı Ozan Tufan?

PIRLANTA GİBİ OYUNCULARIMIZ VAR

Milli Takımın kesinlikle 2020 Avrupa Şampiyonasına karılacak gücü ve potansiyeli var.

Yeter ki, A Milli Takım doğru yönetilsin, takım içinde gruplaşmalar değil arkadaşlık tavan yapsın.

Gencecik pırlanta gibi oyuncularımız var. Ve açıkçası koltuk kavgası, ego savaşı, adamım tartışmalarının uzağında bence Enes, Cengiz, Çağlar, Yusuf, Okay gibi oyunculara milli forma daha çok yakışıyor!

Bu çocukların üzerine düşmeli ve ısrar etmeli, artık milli takımda kabul değiştirmeliyi

Çünkü artık insanlar taht kavgalarının yaşandığı bir takım görüntüsü görmekten sıkıldı.

Romanya maçında alınacak sonucu belki çok kişi önemsemiyor olabilir ama bu genç ekibin özgüveninin oturması, takım olmayı başarması adına sahada oynanacak futbolda, sergileyecekleri oyunda gelecek adına bir adım olacak.

Ve en önemlisi bence bugünkü maç bu yapılanma ve 2020 Avrupa Şampiyonası sürecine Luce ile hazırlanıp hazırlanmayacağımıza ışık tutabilir