'Bu takıma Mesut Özil gerekiyor'
Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan Mesut Özil için çarpıcı bir açıklama geldi.
Spor Arena Dış Haber | Premier Lig'de Arsenal'de teknik direktör Unai Emery ile yıldızı barışmayan Mesut Özil için İngiltere'den flaş bir yorum geldi.
Manchester United efsanelerinden Paul Scholes, Türk asıllı Alman futbolcunun transfer edilmesi gerektiğini söyledi.
''ÇOK FAYDALI OLUR, HIZLI ÇÖZÜM''
Scholes, ''Manchester United'a Mesut Özil gerekiyor. Takımı hücumda daha iyi oynatan bir oyuncu, çok kaliteli. Mesut'u transfer etmek hızlı bir çözüm olabilir. Manchester United'a çok faydalı olur.'' sözlerini kullandı.
Bir aydır Arsenal'de resmi bir maça çıkmayan Mesut'un adı Fenerbahçe, Inter ve Milan ile de anılıyor...
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