Bu takım şampiyon olur
F.Bahçe derbisi sonrası futbolcularına soyunma odasında hitap eden G.Saray Teknik Direktörü, “Sizinle çalışmaktan çok mutluyum. Bundan sonraki maçlarda ihtiyacımız olan tek şey, sizin bu şampiyonluk arzunuz” dedi.
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşılaşması sonunda sarı kırmızılı oyuncuları beraberlik için değil ancak Kadıköy’de sergiledikleri futboldan ötürü tebrik etti.
Tecrübeli çalıştırıcı, 19 yıl sonra Kadıköy’den galibiyetle dönme adına önemli fırsatlar bulduğunu belirttiği takıma soyunma odasında, “Kazanmak için aslanlar gibi oynadınız. Vazgeçmediniz. Bana bu lazım. Belki skorbordda değil ama benim gözümde siz bu maçı kazandınız” dedi.
“FİNALLERİMİZ BAŞLIYOR”
Sergilenen mücadelenin altını önemle çizen Fatih Terim, “Mücadelenizle beni kazanmış kadar mutlu ettiniz. İşte bizi sizin bu mücadeleniz, inancınız ve hırsınız şampiyon yapacak. Hepinizi tebrik ediyorum. Hepinizle çalışmaktan çok mutluyum. Hedefe ulaşmaya 8 maç var. Hepsi de ayrı ayrı final niteliğinde. Ve bu 8 haftada en çok ihtiyacım olan şey, sizin bu tutkunuz, şampiyonluk arzunuz, karakteriniz olacak” diye konuştu.
NAGATOMO KALACAK
FENERBAHÇE maçında ortaya koyduğu mücadelesiyle Nagatomo bir kez daha teknik direktör Fatih Terim’den ‘aferini’ aldı. Sadece 6 aylığına kiralanan ve sezon sonuna kadar geçici çözüm olarak düşünülen Yuto Nagatomo, performansı ile tüm planları değiştirdi.
Fatih Terim, hem ortaya koyduğu futbol hem de takımla hemen uyuşan sıcaklığı, karakteri nedeniyle Nagatomo’nun bonservisinin alınması yönünde karar verdi.
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