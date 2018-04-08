Bu statta bereket var
Beşiktaş, 11 Nisan 2016’da açılan Vodafone Park’taki 52 resmi maçın sadece 2’sinde gol atamadı. 23 karşılaşmada 3 ve daha fazla gol kaydeden Kartal’ın seyirci ortalaması ise 35 bin.
BEŞİKTAŞ, 11 Nisan 2016’da hizmete giren Vodafone Park’ta taraftarlarına bol gollü maçlar izletiyor. Siyah beyazlı takım, 41 bin 903 seyirci kapasiteli statta oynadığı 52 resmi karşılaşmada toplam 131 gol attı. Keyifli maçlara sahne olan bu statta Beşiktaş, böylece 2.5 gol ortalaması yakaladı. Süper Lig’de oynadığı 34 maçta rakip fileleri 88 kez havalandıran siyah beyazlılar, 10 Avrupa mücadelesinde 18 ve 8 Türkiye Kupası’nda 25 gol kaydetti. Kartal, Vodafone Park’taki 52 maçın 23’ünde taraftarlarına 3 ve üzerinde gol sevinci yaşattı.
SADECE 2 MAÇTA GOL ATAMADI
SİYAH beyazlı ekip, stadındaki 52 maçın sadece 2’sinde gol atamadı. Geçen sezon Türkiye Kupası’nda F.Bahçe’ye 1-0 yenildiği karşılaşmada gol bulamayan Beşiktaş, bu sezon da ligdeki T.M. Akhisar maçını 0-0 berabere bitirdi. Beşiktaş’ın Vodafone Park’taki en golcü ismi ise Cenk Tosun oldu. Devre arasında Everton’a giden Cenk, bu statta 23 gol kaydetti.
GÖZTEPE MAÇINDA 34 BİN SEYİRCİ
VODAFONE Park’ta iki kez Süper Lig şampiyonluğu kupasını kaldıran siyah beyazlıların yüzü seyirci ve hasılat bakımından da gülüyor.
41 bin 903 seyirci kapasiteli statta oynanan Süper Lig ve Avrupa mücadelelerinde seyirci ortalaması 35 bini buldu. Vodafone Park’ta oynanan son iki maçta seyirci sayıları ise şöyle: Aytemiz Alanya: 30 bin 493. Göztepe: 34 bin 4.
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