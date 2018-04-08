Bu statta bereket var

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriBu statta bereket var
GeriSpor Bu statta bereket var
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
İsmail ER
08.04.2018 - 22:19, Son Güncelleme:

Bu statta bereket var

İsmail ER
İsmail ER
ier@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail ER
İsmail ER
ier@hurriyet.com.tr
Bu statta bereket var

Beşiktaş, 11 Nisan 2016’da açılan Vodafone Park’taki 52 resmi maçın sadece 2’sinde gol atamadı. 23 karşılaşmada 3 ve daha fazla gol kaydeden Kartal’ın seyirci ortalaması ise 35 bin.

BEŞİKTAŞ, 11 Nisan 2016’da hizmete giren Vodafone Park’ta taraftarlarına bol gollü maçlar izletiyor. Siyah beyazlı takım, 41 bin 903 seyirci kapasiteli statta oynadığı 52 resmi karşılaşmada toplam 131 gol attı. Keyifli maçlara sahne olan bu statta Beşiktaş, böylece 2.5 gol ortalaması yakaladı. Süper Lig’de oynadığı 34 maçta rakip fileleri 88 kez havalandıran siyah beyazlılar, 10 Avrupa mücadelesinde 18 ve 8 Türkiye Kupası’nda 25 gol kaydetti. Kartal, Vodafone Park’taki 52 maçın 23’ünde taraftarlarına 3 ve üzerinde gol sevinci yaşattı.

Bu statta bereket varSADECE 2 MAÇTA GOL ATAMADI

SİYAH beyazlı ekip, stadındaki 52 maçın sadece 2’sinde gol atamadı. Geçen sezon Türkiye Kupası’nda F.Bahçe’ye 1-0 yenildiği karşılaşmada gol bulamayan Beşiktaş, bu sezon da ligdeki T.M. Akhisar maçını 0-0 berabere bitirdi. Beşiktaş’ın Vodafone Park’taki en golcü ismi ise Cenk Tosun oldu. Devre arasında Everton’a giden Cenk, bu statta 23 gol kaydetti.

GÖZTEPE MAÇINDA 34 BİN SEYİRCİ

VODAFONE Park’ta iki kez Süper Lig şampiyonluğu kupasını kaldıran siyah beyazlıların yüzü seyirci ve hasılat bakımından da gülüyor.

41 bin 903 seyirci kapasiteli statta oynanan Süper Lig ve Avrupa mücadelelerinde seyirci ortalaması 35 bini buldu. Vodafone Park’ta oynanan son iki maçta seyirci sayıları ise şöyle: Aytemiz Alanya: 30 bin 493. Göztepe: 34 bin 4.

İsmail ER
İsmail ER
ier@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun hayatı | Ahmet Ağaoğlu kimdir?

Real Madrid Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? La Lig 31. hafta maç bilgileri

Terim'in gözü Lucescu'nun koltuğunda

Her ay yeni bir rekor!