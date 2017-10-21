Bu sözler çok tartışılır... Aziz başkan da çıkıp, "Ali Koç" demeli!

Spor Toto Süper Lig 9. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı lacivertli kulübün eski başkanlarından Ali Şen, A Spor'a konuştu.

'Bu derbi bayramdır'

Galatasaray - Fenerbahçe derbileri hangi spor dalında olursa olsun ülkesinin ilgisini çeker. Futbolun ve sporun ne kadar güzel olduğunu hatırlatan bir bayramdır bu derbi.

'Fenerbahçe, Galatasaray'ın daha iyi kadrolarını yendi'

İki takım arasında yorumlar yapılırken, Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu deniliyor ama sanmıyorum. Galatasaray büyük bir kulüp. Tarih boyunca Galatasaray'da çok büyük yıldızlar oynadı. Evet iyi ve çok iyi kadro ama bundan daha güzel kadroları Galatasaray gördü. O güzel kadroları da Fenerbahçe'nin yendiğini de gördü.

'Yeni oyuncular var'

Derbilerde taktik laftır. Favori olanın kaybettiğini çok gördük. Bu sene de öyle midir? Bunu kim yapıyor? İki takımda da uzun yıllar oynayan yerli futbolcular. İki takımda da derbi maçının özel maç dahi olsa ne kadar heyecan dolu olduğunu, coşku içinde oynandığını ve bununla birlikte öfkenin, kırmızı kartın olduğunu bilen.... Kadrolarda yeni futbolcular var. Bu derbinin tadını bilmiyorlar.

'Neustadter'den çekiniyorum'

Fenerbahçe'de en büyük kayıp Kjaer. Çok beğendiğim, disiplinli, savunmayı tatlı sert oynayan, akıllı faul yapan bir oyuncuydu. Özellikle derbi maçında büyük kayıp. Ancak bugünkü savunmada endişem, o da Neustadter'in sert futbolu. Gomis gibi hareketli, kaleye direkt giden, adam eksilten bir futbolcuya penaltı yapabilir diye endişem var. Savunmadaki düşüncem Galatasaray daha güçlü. Orta sahada bugünkü kadro çok iyi. Aykut Kocaman'ın en büyük özelliklerinden biri futbolcularla iyi iletişim kurabilen bir antrenör oluşu. Forvette Galatasaray daha avantajlı. Tüm bunlara rağmen 8 puan geride olan bizim takımın 2-0 kazanacağı aklıma geliyor. Tersi olmaz inşallah.



Aziz Yıldırım'a çağrı

Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Şen, son olarak seçim gündemiyle alakalı olarak Aziz Yıldırım'a çağrıda bulundu.

Ali Şen, "Fenerbahçe yönetimi artık maç sonucuna göre değişecek değil. O zamanları geçtik. Mayıs 2018 spor kulüpleri içinde en çok ilgiyi çekecektir. Aziz Yıldırım benden sonra Ali Koç'u gösterdi. Fenerbahçe taraftarının gönlünde Ali Koç var ve Ali Koç da adaylığını açıkladı. Aziz Yıldırım'ın da aday olma hakkı var ve kazanabilir. Ancak şunu unutmayalız ki, Fenerbahçe taraftarı başkanından, yöneticisinden gönül kapılarını kapadıysa o kişinin başarılı olduğunu 50 yıldır görmedim. Aziz Yıldırım şunu yapmalı, yanına Ali'yi alıp madem taraftarların gönlünde Ali Koç var, benim adayım da Ali Koç'tur demesini çok arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.