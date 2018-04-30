Bu sözler çok konuşulur... 'Beşiktaş, Kadıköy'de kalmış!'

İşte, Mustafa Denizli'nin sözleri...

- Galatasaray bu görüntüsüyle artık bu yarışı rakiplerine bırakmaz ama ne olursa olsun Akhisarspor ve Göztepe maçlarına takılmamalı. Mariano'nun sakatlığı fazla hissedilmezken, Negredo'nun çıkması Beşiktaş'ın saha parselizasyonunu bozdu. Kısacası Galatasaray bugün hak ederek kazandı.

- Kaçan gollerin ve kırmızı kartın olduğu bir maç varken, karşılaşmanın hakemi iyi bir maç yönetti. Her haliyle çok iyi bir Galatasaray vardı sahada. Galatasaray sezonun en iştahlı maçını oynadı. Başakşehir'den sonra Beşiktaş'ı da yenen Galatasaray, Fenerbahçe ile berabere kaldı. Bu satten sonra Galatasaray'ın şampiyonluğu kaçırması mucizelere kalır.

BEŞİKTAŞ'I ÇOK ZORLADI

- Akhisarspor çok önemli bir kupa finaline çıkarken; şampiyonluk adayı Galatasaray ile de önemli bir maça çıkaca. Bütün şehir Akhisarspor'un tarihi kupa finaline gözünü dikmiş durumda. Bugün kenar oyuncuları oldukça etikli performans ortaya koydular. Beşiktaş'ta, Gökhan ve Quaresma, Galatasaray'da ise Feghouli ve Rodrigues gibi isimler öne çıkarken; Rodrigues fizik olarak hep oyunun içindeydi. Beşiktaş'ı en çok zorlayan oyuncu idi.

- Muslera güven verici oyunu oynamaya devam etti. Maçın belki de kırılma noktası, oyunun başında Negredo'nun yakaladığı pozisyon idi. Nagatomo geldiğinden beri en iyi oyununu oynarken. maçı da kusursuz bitirdi. Nagatomo'nun oldukça atletik ve tehlikeli bir oyuncu olduğunu söylemek isterim. Fernando'nun golünde büyük bir pay sahibiydi.

- Feghouli yine en çok çalışkan oyuncular arasında idi. Galatasaray, Beşiktaş'tan daha çok koştu ve istedi. Negredo'nun çıkması Beşiktaş'ın bireysel oyuncularının motivasyonunu da düşürdü. Galatasaray'ın attığı golde kolektif bir çalışma vardı.

İYİ ORTALAR GELMEDİ

- Beşiktaş hiç üretken bir futbol oynamadı. Bireysel olarak performansın altında kalırken Quaresme ve Babel'den iyi ortalar gelmedi. Beşiktaş sanki hala Fenerbahçe maçının moral ve motivasyonunda kalmış gibiydi. Şenol hoca için şanssızlık olarak nitelendireceğimiz bir maç oldu ama bir tarafın kazanacağı maç idi. O da Galatasaray oldu.

- Şenol hoca kupadaki derbiden oldukça etkilenmiş gözüktü. Şenol hocanın bu kadar olumsuz etkilendiğini ve psikolojisinin bu kadar etkilendiğini ilk defa görüyorum. Hakem Fırat Aydınus maçın başında hem oyunun kontrolünü sağlarken, vücut dilini iyi kullandı. Bugün Fırat hoca için olumsuz bir şey söylemek hata olur.

- Bu saatten sonra Galatasaray olarak bu tablonun değişmeyeceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın beraberlikle bitirme lüksü yok artık. (Ajansspor)