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Bu sezon Trabzon'da gol ithalatı yok!

Yabancı oyuncuların Süper Lig'e damga vurduğu dönemde, yerli oyuncuların en fazla gol attığı takım Bordo-Mavililer oldu

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Süper Lig'de ilk 2 haftayı 4 puanla kapatan Trabzonspor'da, skor katkısı yerli oyunculardan geldi.

Ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yenen, ikinci haftasında ise deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililerde, 4 golü de yerli oyuncular ağlara gönderdi.

Bordo-mavili takımda golcü oyuncu Burak Yılmaz, Atiker Konyaspor maçında 2, Fenerbahçe maçında da 1 gol olmak üzere 3 gol kaydetti. Olcay Şahan da Fenerbahçe karşısında 1 gol attı.

Böylece Karadeniz ekibinde ilk 2 haftadaki 4 gol de yerli oyunculardan geldi.

En golcü yerliler

Ligde gollerde yabancı oyuncu damgası bulunurken yerli oyuncuların en fazla gol katkısı sağladığı takım Trabzonspor oldu.

18 takımdan 8'inde yerli oyuncu gol kaydedemezken, Trabzonspor 4 golle ilk sırada yer aldı. Bordo-mavilileri 2'şer golle Fenerbahçe, Galatasaray ve Atiker Konyaspor takip etti.

Ligde yabancısı gol atamayan tek takım da Trabzonspor olarak dikkati çekerken, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Demir Grup Sivasspor, Bursaspor,

Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği ve Göztepe olmak üzere 8 takımda yerli oyuncu katkısı olmadı.
İlk iki haftada 57 golün 16'sı yerli, 41'i ise yabancı oyunculardan gelirken gol krallığında ilk sırada 3'er golle Burak Yılmaz ve Gomis yer aldı.

İlk 4 haftada gol atamamıştı

Trabzonspor'da yerli oyuncular, geçen sezon ilk 4 haftada gol kaydedememişti.

Bordo-mavili takım, 4 haftada 2 gol atmış ve bu goller Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'den gelmişti.

Gollerin dağılımı

İlk 2 haftada takımlarında gol atan yerli ve yabancı oyuncular sayılarıyla şöyle:

Takım Yabancı oyuncular Yerli oyuncular Toplam sayı

Galatasaray Gomis (3), Belhanda, Maicon Tolga Ciğerci (2) 5 yabancı- 2 yerli

Kasımpaşa Trezeguet (2), Neumayr (2), Eduok - 5 yabancı

Beşiktaş Pepe, Talisca, Babel Cenk Tosun 3 yabancı- 1 yerli

Kardemir Karabükspor Yatabare, Torje, Grozav, Epureanu (k.k) - 4 yabancı

Trabzonspor - Burak Yılmaz (3), Olcay Şahan 4 yerli

Akhisar Belediyespor Henrique, Serginho Mustafa Yumlu 2 yabancı-1 yerli

Demir Grup Sivasspor Kone, Leandrinho - 2 yabancı

Bursaspor Badu, Batalla, Delarge - 3 yabancı

Evkur Yeni Malatyaspor Boutaib (2), Barazite - 3 yabancı

Medipol Başakşehir Elia, Napoleoni - 2 yabancı

Kayserispor Varela Levent Gülen 1 yabancı-1 yerli

Fenerbahçe Skrtel, Valbuena Alper Potuk (2) 2 yabancı-2 yerli

Gençlerbirliği Khalili 1 yabancı

Göztepe Castro, Scarione 2 yabancı

Antalyaspor Maicon Aydın Karabulut 1 yabancı-1 yerli

Atiker Konyaspor Fofana, Skubic Musa Araz (2) 2 yabancı-2 yerli

Alanyaspor Mbilla, Vagner Love Emre Akbaba 2 yabancı-1 yerli

Osmanlıspor Maxo Serdar Gürler 1 yabancı-1 yerli

Anadolu KulüpleriTrabzonsporSüper Lig
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