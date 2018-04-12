Bu sezon 31 gol attı, Atletico Madrid'e karşı yok!
Atletico Madrid ilk maçı 2-0 kazandıktan sonra Portekiz basını 19 kişinin kadro dışı kaldığını yazmıştı. Bu sezon 31 gol atan Bas Dost da cezası nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek.
- Portekiz basını, 2-0 kaybedilen ilk maç sonrası 19 kişinin kadro dışı kaldığını yazmıştı.
- 26 maçta süre alan, 8 gol - 2 asistle oynayan Seydou Doumbia, Ferreira karşısında yedek bekledi.
- William Carvalho ve Rafael Leao'nun sakatlıkları sebebiyle kadroya giremedikleri açıklandı, bu akşam için durumları belirsiz.
- Herhangi bir problemi olmadığı bilinen ve Ferreira karşısında kadroya giremeyen Ruben Ribeiro'nun, bu akşam da oynaması beklenmiyor. (40 maç - 4 gol - 6 asist)
- Takımın gol silahı Bas Dost, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
- Bu sezon Avrupa'da oynadıkları 5 deplasman maçını da kaybetmediler. (2 galibiyet - 3 beraberlik)
- Avrupa Ligi'nde oynadıkları son 7 deplasman maçını kazandılar, bu 7 maçta 19 gol attılar.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle