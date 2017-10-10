Bu sene onlar konuşulacak!

Ağustos ayında ilk olarak League of Legends takımları menajerliği pozisyonuna Mert Tanrıverdi’yi getiren Royal Bandits, ligin serbest kalan deneyimli isimlerini kadrosuna katarak oldukça hızlı bir şekilde kadro oluşturma sürecini tamamladı.

2018 Kış Mevsimi’nde Yükselme Ligi’nden Şampiyonluk ligine çıkmak için mücadele edecek ekip bu yıl sadece güçlü bir kadro oluşturmak değil, oyuncuların bir birine alışması için zaman da tanımak istiyor.

Royal Bandits ilk olarak daha önceden Galatasaray, Dark Passage ve Galacticos forması giymiş Türkiye’nin deneyimli ancak henüz genç üst koridorlarından Sergen “Broken Blade” Çelik’i kadrosuna katarak kadro çalışmasına başladı. Takım aynı hafta daha önceden de Royal Bandits forması giymiş sonrasında Beşiktaş’a transfer olmuş Yükselme Ligi’nin iyi ormancılarından Can “Closer” Çelik transferini duyurdu.

Transfer serisine destek rolünde Şampiyonluk ligi tecrübesi de bulunan Mehmet Turgut “Corpse” Aksel ve orta koridora 2017 Yaz Mevsimi Yükselme Ligi’nde adeta Oyun Hizmetleri’ni şampiyonluk ligine tek başına taşıyan Jonathan “Backlund” Bäcklund ile devam eden Royal Bandits son bombasını ise geçtiğimiz gün duyurdu.

Sarı siyahlı ekip geçen sezon Dark Passage forması altında kendinden bekleneni karşılayamayan ancak Türkiye’nin en iyi oyuncularından Anıl “Holyphoneix” Işık’ı renklerine bağlayarak ilk 5’ini tamamlamış oldu. Destek oyuncuları ile sorun yaşayan Holyphoneix’in Corpse ile uyumu takımın performansının en önemli belirleyici faktörlerinden biri olması beklenirken, oldukça genç ancak tecrübeli bu kadronun her oyuncusundan beklenti üst düzeyde.

Transfer sezonunu en hızlı şekilde tamamlayan kulüp, oyuncuların birbirine alışması için ligin başlangıcına kadar olan kısmı en verimli şekilde değerlendirecek. Bunun için yine işini şansa bırakmak istemeyen takım koçluk pozisyonu için Dignitas, Red Canids gibi dünyanın önde gelen takımlarından tanıdığımız koç Ram “Brokenshard” Djemal ile anlaşma hazırlığında olduğu gelen bilgiler arasında. Brokenshard’ın bugün akşam saatlerinde anlaşmayı tamamlamak üzere İstanbul’a inmesi bekleniyor.

Geçen sene yaşanan kötü gidişi bu sene unutturmak üzere yola çıkan Royal Bandits’in bu sene aklından geçen tek şeyin şampiyonluk ligi. Sarı siyahlı ekibin şimdiden seyir zevki yüksek maçlar ortaya koyacağını ön görmek mümkün.