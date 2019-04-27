Bu rekorları bir daha kimse kıramaz!
THY Euroleague çeyrek final serisindeki rakibi Zalgiris’i 3-1’lik skorla eleyen sarı lacivertliler, takım halinde 3 rekor kırarken, koç Zeljko Obradovic de kendisine ait 2 unvanı daha da geliştirdi.
Litvanyta temsilcisi Zalgiris’i önceki gün deplasmanda 99-82 yenerek çeyrek final serisini 3-1 önde bitiren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de üst üste 5. kez Dörtlü Final’e yükselmekle kalmadı, 5 rekor birden kırdı.
İşte o rekorlar: EuroLeague’de en fazla Dörtlü Final oynayan Türk takımı olma rekorunu 5’e çıkardı. îEuroLeague’de en çok Dörtlü Final gören koç olan Zeljko Obradovic, rekorunu 18’e yükseltti.
Obradovic, Fenerbahçe’yi 5, Panathinaikos’u 8, Real Madrid’i 2, Benetton ve Joventut Badalona’yı 1’er kez Dörtlü Final’e götürdü, Obradovic, antrenörlük kariyerinde ilk kez üst üste 5. kez Dörtlü Final’e katılma sevinci yaşadı. Bu sezon 28 galibiyet alan Fenerbahçe, EuroLeague’de Dörtlü Final’e en çok maç kazanarak giden takım oldu.
Son Zalgiris maçında 3 sayılıkta yüzde 68.2 isabet oranı yakalayan F.Bahçe, Play-Off rekoru kırdı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle