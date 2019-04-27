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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih SABOVİC
27.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bu rekorları bir daha kimse kıramaz!

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Bu rekorları bir daha kimse kıramaz!

THY Euroleague çeyrek final serisindeki rakibi Zalgiris’i 3-1’lik skorla eleyen sarı lacivertliler, takım halinde 3 rekor kırarken, koç Zeljko Obradovic de kendisine ait 2 unvanı daha da geliştirdi.

Litvanyta temsilcisi Zalgiris’i önceki gün deplasmanda 99-82 yenerek çeyrek final serisini 3-1 önde bitiren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de üst üste 5. kez Dörtlü Final’e yükselmekle kalmadı, 5 rekor birden kırdı.

İşte o rekorlar: EuroLeague’de en fazla Dörtlü Final oynayan Türk takımı olma rekorunu 5’e çıkardı. îEuroLeague’de en çok Dörtlü Final gören koç olan Zeljko Obradovic, rekorunu 18’e yükseltti.

Obradovic, Fenerbahçe’yi 5, Panathinaikos’u 8, Real Madrid’i 2, Benetton ve Joventut Badalona’yı 1’er kez Dörtlü Final’e götürdü, Obradovic, antrenörlük kariyerinde ilk kez üst üste 5. kez Dörtlü Final’e katılma sevinci yaşadı. Bu sezon 28 galibiyet alan Fenerbahçe, EuroLeague’de Dörtlü Final’e en çok maç kazanarak giden takım oldu.

Son Zalgiris maçında 3 sayılıkta yüzde 68.2 isabet oranı yakalayan F.Bahçe, Play-Off rekoru kırdı.

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