Özdilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takıma yeni katılan oyuncularla şablonda değişiklikler yaptıklarını, bunun oturması için biraz zamana ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.



Ligde 13 maçlarının daha bulunduğunu ve hepsinin birbirinden zor karşılaşmalar olacağını aktaran Özdilek, "Her puan çok kıymetli." diye konuştu.

Beklentileri karşılayabilecek düzeyde bir takım olduklarının altını çizen Özdilek, şöyle devam etti:

"Cesareti olmayan esareti sahiplenir. Biz cesaretli oynamayı seven bir takımız. Tabii ki tüm müsabakalarımızı kazanma odaklı oynuyoruz. Bu hafta oynayacağımız Beşiktaş'ın da güçlü olan yanları var. Bunlara tedbir alacağız. Ama biz kendi anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalışacağız. Özellikle kamuoyunun kafasında zor gol atan bir Konyaspor imajı vardı. Artık gol atmayı öğrendik. Bu oyuncularla daha çok gol atacağız. Onun için cesur oynamaktan çok, akıllı ve cesur oyunu bir arada düşüneceğiz. Beşiktaş maçında da aynı zihniyette olacağız."



YENİ KATILAN OYUNCULAR TAKIMA BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK"



Mehmet Özdilek, ara transferde renklerine kattıkları oyuncuların ligin kalbur üstü oyuncuları olduğunu vurgulayarak, "Kadromuza yeni katılan oyuncuların bize büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Hem Samuel Eto'o hem de Volkan Şen uzun zamandır oynamıyorlardı. Ama bunları oynatarak tolere edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Eto'o'nun Atiker Konyaspor'a 35-40 gün antrenman yapmadan geldiğini anımsatan Özdilek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Samuel Eto'o için de kolay değil. Sakatlığı olmasına rağmen müthiş derecede takımı sahiplendi. Takım da onu sahiplendi. Öte yandan Mustapha Yatabare, Orkan Çınar, Volkan Şen, Jahovic ve Emrullah Şalk da aynı şekilde takımı sahiplendi, takım da onları. Hem karakterliler hem de takım bünyesine uyacak kişilikte oyuncular. Tabii Volkan Şen'in de uzun zamandır oynamadığını gözardı etmemek lazım. Onun da zamana ihtiyacı var. Aramıza yeni katılan arkadaşlar, toparladıkları zaman takıma çok büyük katkı sağlayacaklardır. İştahlılar, iştahlı çalışıyorlar. Hepsinden bu kalan sürede yararlanacağız."



"KONYASPOR'U COŞKULU BİR ŞEKİLDE SAHADA GÖRECEKLER"



Çok etkili bir taraftar grubuna sahip olduklarını aktaran Özdilek, "Taraftarımız her zaman takım için itici güç oldu. Taraftarımız cuma günü bu itici gücünü bir kez daha gösterecektir. Onların desteği bizim için çok önemli. Onlar da takımına inanıyorlar. Cuma günü verecekleri destekle hem kendileri hem de televizyondan izleyenler için keyifli bir maç olacak diye düşünüyorum. İnşallah destekleriyle Konyaspor'u coşkulu bir şekilde sahada görecekler." değerlendirmesinde bulundu.



