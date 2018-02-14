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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
14.02.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

"Bu oyuncularla daha çok gol atacağız"

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Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun sakatlığı olmasına rağmen takımı sahiplendiğini, kadrolarına yeni katılan oyuncuların kendilerine büyük fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

Özdilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takıma yeni katılan oyuncularla şablonda değişiklikler yaptıklarını, bunun oturması için biraz zamana ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Ligde 13 maçlarının daha bulunduğunu ve hepsinin birbirinden zor karşılaşmalar olacağını aktaran Özdilek, "Her puan çok kıymetli." diye konuştu.
Beklentileri karşılayabilecek düzeyde bir takım olduklarının altını çizen Özdilek, şöyle devam etti:
"Cesareti olmayan esareti sahiplenir. Biz cesaretli oynamayı seven bir takımız. Tabii ki tüm müsabakalarımızı kazanma odaklı oynuyoruz. Bu hafta oynayacağımız Beşiktaş'ın da güçlü olan yanları var. Bunlara tedbir alacağız. Ama biz kendi anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalışacağız. Özellikle kamuoyunun kafasında zor gol atan bir Konyaspor imajı vardı. Artık gol atmayı öğrendik. Bu oyuncularla daha çok gol atacağız. Onun için cesur oynamaktan çok, akıllı ve cesur oyunu bir arada düşüneceğiz. Beşiktaş maçında da aynı zihniyette olacağız."

YENİ KATILAN OYUNCULAR TAKIMA BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK"

Mehmet Özdilek, ara transferde renklerine kattıkları oyuncuların ligin kalbur üstü oyuncuları olduğunu vurgulayarak, "Kadromuza yeni katılan oyuncuların bize büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Hem Samuel Eto'o hem de Volkan Şen uzun zamandır oynamıyorlardı. Ama bunları oynatarak tolere edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eto'o'nun Atiker Konyaspor'a 35-40 gün antrenman yapmadan geldiğini anımsatan Özdilek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Samuel Eto'o için de kolay değil. Sakatlığı olmasına rağmen müthiş derecede takımı sahiplendi. Takım da onu sahiplendi. Öte yandan Mustapha Yatabare, Orkan Çınar, Volkan Şen, Jahovic ve Emrullah Şalk da aynı şekilde takımı sahiplendi, takım da onları. Hem karakterliler hem de takım bünyesine uyacak kişilikte oyuncular. Tabii Volkan Şen'in de uzun zamandır oynamadığını gözardı etmemek lazım. Onun da zamana ihtiyacı var. Aramıza yeni katılan arkadaşlar, toparladıkları zaman takıma çok büyük katkı sağlayacaklardır. İştahlılar, iştahlı çalışıyorlar. Hepsinden bu kalan sürede yararlanacağız."

 "KONYASPOR'U COŞKULU BİR ŞEKİLDE SAHADA GÖRECEKLER"

Çok etkili bir taraftar grubuna sahip olduklarını aktaran Özdilek, "Taraftarımız her zaman takım için itici güç oldu. Taraftarımız cuma günü bu itici gücünü bir kez daha gösterecektir. Onların desteği bizim için çok önemli. Onlar da takımına inanıyorlar. Cuma günü verecekleri destekle hem kendileri hem de televizyondan izleyenler için keyifli bir maç olacak diye düşünüyorum. İnşallah destekleriyle Konyaspor'u coşkulu bir şekilde sahada görecekler." değerlendirmesinde bulundu.

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