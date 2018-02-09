Bu öyle bir maç ki yüzde 50.1’i bile yok

BÖYLE SAVUNMAYLA BAYERN’E GİDİLMEZ

1 Adriano-Pepe-Vida-Adriano gibi dünya çapında savunmacılara karşın Beşiktaş Bursa’da basit goller yedi. Vida uyum sağlayamadı. Tosic’e acil ihtiyaç var mı?





- 4 isim saydın. Beşiktaş’ın savunmasından bahsediyorsun. Beşiktaş’ın veya herhangi bir takımın 4 savunmacısı olmaz. Kaleciyle birlikte 11 savunmacı ve hücumcusu olur. Kasımpaşa maçında sıkıntı yaşadıysa sadece geri dörtlüyü sorumlu görmek adil olmaz. Evet, isim olarak baktığında dünyanın yabancı ve yerlisiyle bilinen isimleri var ama her savunma baskı yer, hata yapar. Beşiktaş bunları yaşadı. Ama takım savunmasını özellikle Bayern maçında unutmamalı. Yani o görüntüyü vermemesi lazım.

G.SARAY ÇOK ŞEY KAÇIRDI

2- Galatasaray geçen hafta Sivas’ta sadece liderlik şansını mı yoksa daha fazlasını mı kaçırdı?





- ŞU bir gerçek ki sezonun en önemli haftasını avantaja çeviremedi. Neden? G.Saray’ın başında çok deneyimli bir hoca var: Fatih Terim. G.Saray, Sivas’ı 3 puanla geçseydi öyle böyle bir avantaj sahibi olmayacaktı! Niye? G.Saray, önümüzdeki 5 haftanın 4’ünü İstanbul’da oynuyor. Çıkacağı deplasman da Karabük. Normal bir G.Saray, 5’te 5 yapar. Sivas’ı da yenseydi puanı 44 oluyordu. 6 hafta sonra en yakın rakibinin 5-6 puan önünde olması sürpriz olmazdı. Bu fark G.Saray’dan ziyade rakiplerini krize sokardı ki şampiyonluk yolundaki en büyük avantajlardan biri rakiplerin umutsuzluğudur.

3- F.Bahçe iyi oynadığı maçta Gençler’e puan verdi. Bireysel hataları niye bitmiyor?

- Esasında bunu bir takım problemi olarak görmedim. Bunu takım olarak görmek; pozisyon hatası olarak görmek yanlış olur. Bireysel hata iletişim noksanlığı, oyun takibi ve çevre kontrolü probleminden kaynaklanır. F.Bahçe bunları yaşadı. Ha F.Bahçe olumlu mu gözüktü, evet. Bunun baş aktörleri de Valbuena ve Alper’di. Biri toplu diğeri topsuz oyunda etkiliydi. Hücuma üretkenlik getirdiler.

İLK DEVRE ÜÇ BÜYÜĞE DE YENİLMEDİ

4- Haftanın maçı... Medipol Başakşehir mi, Fenerbahçe mi kazanır?

- Öyle ki, yüzde 50.1’i olmayan bir maç bu! Grafiklere bakarsak ikisi de son hafta kazanamadı. Genel görüntüde F.Bahçe’nin grafiği daha iyi. Ama geriye dönüp baktığında Başakşehir Kadıköy’de kazandı. Beşiktaş ile berabere kaldı, G.Saray’ı ise farklı yendi. Bunları düşününce ayrı tablo çıkıyor. Ama Başakşehir, ligin ilk yarısındaki futbolun gerisinde. Kocaman ve Avcı’nın performansları sonuç üzerinde belirleyici olacak.

KİLİT ADAMLAR VALBUENA, ALPER VE MOSSORO

5- İki takım açısında kilit oyuncular kimler ve maçı kazandıracak taktik ne olabilir?

- Yan toplarda daha etkin olan taraf öne çıkacak.

F.Bahçe’de Valbuena ve Alper’in yanında Josef ve Dirar da öne çıkar. Başakşehir’de muhtemelen Arda Turan oynayacak. Performansı soru işareti ama iyi olacağını düşünüyorum Oynarsa Başakşehir’in en önemli iki silahından biri Mossoro. Oyunu şekillendiren iki adamdan biri. (Diğeri Emre ama cezalı) Mossoro oynamazsa Başakşehir için büyük şanssızlık. Etkisi çok yankı bulmuyor. Başakşehir’in kilit adamı. Sonucu 5 takımı birden ilgilendiren bir maç.

“FENERBAHÇE HAKSIZ” DEMEK, MÜMKÜN DEĞİL





6- F.Bahçe MHK’ya savaş açtı. Başka kulüplere avantaj sağladığı söylenebilir mi?

- Diğerlerine avantaj sağladığını düşünmüyorum. Her takım kararlardan ötürü feryat edebiliyor. F.Bahçe’nin sesi biraz daha yüksek çünkü hakikaten bazı maçlarda çok bariz hatalar oldu aleyhine. Bunu görmemek için maça bakmamak lazım! Peki bu kadar feryat ve bildiriler yayınlayacak kadar hata oluyor mu? O biraz fazla ama “F.Bahçe haksız demek“ de mümkün değil.

BEŞİKTAŞ’I GÜÇLENDİREBİLİR DE

7- Kupada F.Bahçe ile eşleşen Beşiktaş trafiği bir kat daha zorlaştırmış görünüyor. Bu süreç nasıl atlatılır sizce?

- Bayern’i elesin de bu süreci nasıl atlatırsa atlatsın. Kulvarlarında yoluna devam ediyorsan bu tür bir trafik kaçınılmaz. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde ve kupada yoluna devam etmeseydi çok rahat haftalar onu bekliyordu. Büyükler “Kupayı bir kenara bırakayım” değil, “Hepsinde devam edeyim” diye düşünür. Beşiktaş her şeye rağmen zorlu kulvardan başarıyla çıkabilir. Alternatifleri çok. Bu trafik, takımı daha güçlü de kılabilir. Avrupa’da da yolun sonu yaklaştıkça bir çok takımı böyle yoğunluk bekliyor.

ŞAMPİYONLUK PUANI 71-72 OLUR

8- Geçen hafta tüm şampiyon adayları puan kaybetti. Şampiyonluk için maksimum ne kadar puan lazım?

- 71-72 puan şampiyonluk için yeterli gibi gözüküyor. “Bu barajı geçerim, çok üstüne çıkarım” diyen bir takım şu an yok. “Büyükler kötü mü” derken “Hakikaten çok iyi” diyen var mı? Büyükler çok iyi değil, diğerleri de beklenenden daha iyi. Dolayısıyla aşağıda ve yukarıda kopma olmuyor. Ama üstteki sıralamayı büyükler arasındaki derbiler veya maçlar değil, diğer maçlar yaptı.

KÜFÜR LİSTESİ YAYINLASIN!

9- Emre Belözoğlu tartışması var. Disipline verilmedi bile. Oysa Caner’e 6 maç verilirken ‘milat’ denilmişti...

- İlgili birimlerin bu kararla ilgili bir liste yapması lazım! “Hangisi hakem raporlarında geçerlidir, hangisi görüntülerde geçerlidir” diye. Türkçede neler küfüre giriyor, neler başka değerlendirmeye tabi, bilelim ki ona göre cevap verelim! Küfürler derecelendiriliyor veya sözler... Hakem raporu ve görüntüler bu manada değerlendiriliyor.

Bir tasnif yapılması lazım. ‘Ağırlar’, ‘daha az ağırlar’ ve ‘hafiler’ diye... Bunların karşısında da neler kullanılır ilan etsinler!

TRABZON’UN YÖNÜ BELLİ OLACAK

10- Beşiktaş-Karabük, Galatasaray-Antalyaspor ve Gençlerbirliği-Trabzon maçları nasıl sonuçlanır?

- En zor gözüken Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı. Onun altında da G.Saray-Antalya maçı... Kolay gözüken Beşiktaş-Karabük. Büyük ihtimalle Trabzon’un yönü bu maçta belirlenecek. Trabzon üst grupta kalacak mı kalmayacak mı? Bunun cevabını alacağız. Maç bu manada çok önemli. Beşiktaş ve G.Saray’ın kazanacağını düşünüyorum.