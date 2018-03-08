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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerBu olay çok konuşulur... Beşiktaş, Mertcan Çam'ı bitirmiş!
Spor Arena Bu olay çok konuşulur... Beşiktaş, Mertcan Çam'ı bitirmiş!
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08.03.2018 - 09:05, Son Güncelleme:

Bu olay çok konuşulur... Beşiktaş, Mertcan Çam'ı bitirmiş!

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Türkiye'nin Şanlıurfaspor'da darp edildiği dönemde tanıdığı Mertcan Çam'ın Beşiktaş'a transferinin perde arkası ortaya çıktı. İşte yaklaşık 40 gün önce gerçekleşen transfer ve detayları!

Habertürk Gazetesi yazarı Atilla Türker, Beşiktaş'ın henüz duyurulmayan transferinin perde arkasını kaleme aldı! Beşiktaş’ın, Trabzonspor’da 4 yılda sadece 3 dakika forma giyen Mertcan Çam’ı transfer etmek için 40 gün önce sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. Kartal, 15 ay sonra serbest kalacak olan ve halen 2. Lig ekibi Bandırmaspor’da oynayan 23 yaşındaki futbolcu için 885 bin dolar fesih bedeli ödeyecek. Futbolcunun alacağı ücret ise ayrıca belirlenecek!

İşte Atilla Türker'in o yazısından önemli bölümler...

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 40 gün önce çok ilginç bir transfere imza atıldığını biliyor muydunuz? Trabzonsporlu Mertcan Çam’ın, Beşiktaş’a transferi konusunda her iki kulüp arasında sözleşme imzalandı. Ancak ortada şöyle bir durum var: Mertcan Çam, Trabzonspor’da 4 yıldır profesyonel futbolcu olmasına rağmen, bu 4 yıl içinde Trabzonspor A Takımı’nın formasını sadece 3 dakika giyebildi. O da nasıl mı? Trabzonspor’un 3 yıl önce Sivasspor’la oynadığı ve 3-1 kazandığı maçın son 3 dakikasında. Hemen belirteyim. Mertcan için her iki kulüp arasında imzalanan sözleşme 29 Ocak 2018 tarihini taşıyor. Dediğim gibi, 40 gün önce.

Biraz detay vereyim. 23 yaşında olan Mertcan’ın Trabzonspor’la olan sözleşmesi normal şartlar altında 15 ay sonra bitiyor. Ama Beşiktaş, Mertcan’ı bu sezon sonunda transfer edebilmek için Trabzonspor’a şimdiden yüklü bir fesih bedeli ödemeyi yazılı olarak taahhüt etti. Ne kadar mı bu miktar? Sıkı durun... 750 bin dolar... Bitmedi. Bir de KDV’si var bunun. KDV’yi de Beşiktaş verecek. Yani yüzde 18 KDV’yle birlikte bu miktar 885 bin dolar ediyor. Beşiktaş, 175’er bin dolarlık 5 eşit taksit halinde bu ödemeyi yapacak ve Mertcan yeni sezonda Beşiktaş bünyesinde olacak.

Bu olay çok konuşulur... Beşiktaş, Mertcan Çamı bitirmiş

VAZGEÇME HAKKI YOK
Sözleşmede kesin hükümler var. Misal... Mert can sakatlanırsa ya da formsuz bir görüntü ortaya koyarsa, Beşiktaş’ın vazgeçme hakkı yok. İmzalanan sözleşme çerçevesinde bu 885 bin dolar mutlaka ödenecek. Sözleşmenin süresi ve Mertcan’a ödenecek ücret ise Beşiktaş ile menajerler arasında önümüzdeki süreçte kâğıda dökülecek. Beşiktaş’ta sözleşmeler genelde 4 yıllık oluyor. Mertcan Çam’a da 500 bin Euro gibi düşük bir ücret uygun görülse bile yaklaşık 3 milyon Euro tutarında küçümsenmeyecek bir fatura ortaya çıkıyor.

Bu olay çok konuşulur... Beşiktaş, Mertcan Çamı bitirmiş

MERTCAN... 2. LİG FUTBOLCUSU!
16 Kasım 1995 doğumlu olan ve Trabzonspor altyapısından yetişen Mertcan Çam, 3 Temmuz 2014’te Trabzonspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İlk 1,5 yıl Trabzonspor U21 takımının formasını giydikten sonra Şanlıurfaspor’a kiralık gönderildi. 3 ay önce çok büyük bir talihsizlik yaşadı, Şanlıurfaspor kulüp yöneticilerinin saldırısına uğradı, şehri terk etmek zorunda kaldı. 2 ay önce yine 2. ligden Bandırmaspor’a kiralık gitti. Bandırmaspor’da da ilk 2 maçta yedek kalmasına rağmen son maçlarda 11’de sahaya çıkmaya başladı. Genelde orta sahada görev yapıyor. Trabzon’da yetişen Mertcan için şu ana kadar hiç bonservis ödenmedi. İki yıl Şanlıurfa’da kiralık oynayan futbolcu, bu devre arasında Bandırma’ya gönderildi.

CEVAP ARAYAN SORULAR
■ Sözleşmede yer alan 885 bin dolar tutarındaki 5 adet çek, Trabzonspor’a şimdiden verildi mi? Ve Trabzonspor tarafından da bir faktoring şirketine kırdırıldı mı?
■ Mertcan Çam’ın sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek olmasına rağmen, Beşiktaş niçin bu süreyi beklemeye gerek duymadı?
■ Trabzonspor’da forma şansı bulamayan ve 2. lig takımlarında bile bazen yedek kalan Mertcan Çam, Beşiktaş’ta hangi yöneticilerin ya da teknik adamların isteğiyle transfer edilmek istendi?
■ Beşiktaş ve Trabzonspor yönetiminde bu transferi bilen toplam kaç yönetici var?

Darp edilen futbolcu Spor Arena'ya bu açıklamaları yapmıştı...

Darp edilen futbolcu Spor Arena'ya konuştu!Türkiye geçtiğimiz hafta Şanlıurfasporlu futbolcu Mertcan Çam’ın kulüpte dövülmesini konuştu. Mertcan’ın ifadesine göre, ödenmeyen alacakları için şikayetçi olması nedeniyle kulüp başkanı Emin Yetim ve yanındakiler kendisini darp etmiş, canını inşaata kaçarak ve ardından kenti terk ederek kurtarmıştı.
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