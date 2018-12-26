Bu ne yaman çelişki?
Ligin ilk yarısını 16 puanla 17. sırada düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe’nin bu tarihi süreçte yakaladığı istatistikler inanılması güç bir çelişkiyi ortaya koydu.
Sarı lacivertli takım geride kalan 17 haftada maç başı şut, isabetli pas, topla oynama yüzdesi ve büyük gol fırsatı kaçıranlar istatistiklerinde ilk 5’te yer aldı. Maç başı şutta 11.2 ile beşinci olan Fenerbahçe, isabetli pasta 380 ile lider M.Başakşehir’in (479) ardından 2. sırada. Kanarya, topla oynama yüzdesinde de yüzde 53.5 ile beşinci durumda...
F.Bahçe’nin maç başı gol ortalaması 1’den az
İlk yarıdaki istatistiklerin en can alıcı noktası ‘büyük gol fırsatı kaçıran takımlar’ sıralaması oldu. Kasımpaşa’nın 36 ile birinci olduğu bu kategoride Fenerbahçe, 31 gol kaçırma ile ikinci. Bu rakamlar da sarı lacivertlilerin ilk yarıdaki en önemli sıkıntısının forvet olduğunu ortaya koydu. Toplam 16 gol atan Fenerbahçe, maç başına 1’i bile bulamadı (0.88). 13 gollü A. Alanya ve 15 gollü Kayseri’nin ardından en az gol kaydeden 3. takım olan sarı lacivertlilerde Slimani sadece 1 gol atarken, Soldado sıfır çekti. Takımın en golcüsü Ayew olurken (4), Frey 3 gole imza koydu.
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