Bu ne yaman çelişki?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Kaynak: Ahmet ERCANLAR
26.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Bu ne yaman çelişki?

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Bu ne yaman çelişki?

Ligin ilk yarısını 16 puanla 17. sırada düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe’nin bu tarihi süreçte yakaladığı istatistikler inanılması güç bir çelişkiyi ortaya koydu.

Sarı lacivertli takım geride kalan 17 haftada maç başı şut, isabetli pas, topla oynama yüzdesi ve büyük gol fırsatı kaçıranlar istatistiklerinde ilk 5’te yer aldı. Maç başı şutta 11.2 ile beşinci olan Fenerbahçe, isabetli pasta 380 ile lider M.Başakşehir’in (479) ardından 2. sırada. Kanarya, topla oynama yüzdesinde de yüzde 53.5 ile beşinci durumda...

F.Bahçe’nin maç başı gol ortalaması 1’den az

İlk yarıdaki istatistiklerin en can alıcı noktası ‘büyük gol fırsatı kaçıran takımlar’ sıralaması oldu. Kasımpaşa’nın 36 ile birinci olduğu bu kategoride Fenerbahçe, 31 gol kaçırma ile ikinci. Bu rakamlar da sarı lacivertlilerin ilk yarıdaki en önemli sıkıntısının forvet olduğunu ortaya koydu. Toplam 16 gol atan Fenerbahçe, maç başına 1’i bile bulamadı (0.88). 13 gollü A. Alanya ve 15 gollü Kayseri’nin ardından en az gol kaydeden 3. takım olan sarı lacivertlilerde Slimani sadece 1 gol atarken, Soldado sıfır çekti. Takımın en golcüsü Ayew olurken (4), Frey 3 gole imza koydu.

Slimani'den mendil satan çocuklara 100 TL harçlıkFenerbahçeli futbolcu İslam Slimani, Süper Lig'in devre arasına girmesinin ardından yılbaşı tatilini geçirmek üzere ülkesi Cezayir'e gitti. Slimani, Atatürk Havalimanı'nda mendil satan Suriyeli çocuğa 100 TL harçlık verdi.
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